Im Griff der Rechten

Alessandro Cinque/REUTERS Bei der Niederschlagung der Proteste gegen Boluarte gingen die Einsatzkräfte brutal vor (Lima, 9.2.2023)

Als Übergangsmodell angekündigt, bereitet sich die peruanische De-facto-Regierung auf eine längere Amtszeit vor – so zumindest der Anschein. Seit mittlerweile mehr als einem halben Jahr wird Peru von Dina Boluarte regiert. Stand zu Beginn des Jahres noch zur Debatte, dass die turnusgemäß erst für 2026 vorgesehenen Neuwahlen vorgezogen werden könnten, ist davon heute keine Rede mehr. Seit März hat das peruanische Parlament nicht mehr über das Thema diskutiert.

Erst Ende der Woche bekräftigte Alberto Otárola, Premierminister im Kabinett von Boluarte, die Regierung werde bis 2026 weitermachen. Alle Pläne, die Neuwahlen vorzuziehen, seien mittlerweile wieder in den Schubladen verschwunden, erklärte Otárola im Gespräch mit dem Sender Radio France International während einer Europareise. Als Grund dafür benannte er unumwunden, dass die Proteste, die das südamerikanische Land zuvor wochenlang in Atem gehalten hatten, wieder verebbt seien.

Machterhalt als Ziel

Statt dessen konzentriert sich die De-facto-Regierung im Block mit den Rechtsparteien im Kongress auf die Konsolidierung ihrer Macht – auch durch eine internationale Charmeoffensive. In die Rubrik fällt auch die Reise von Otárola, die diesen nach Frankreich und Spanien führte. Dort nutzte er die ihm gebotenen Bühnen wichtiger Medien – in Spanien gewährte ihm beispielsweise die Tageszeitung El País ein längeres Interview –, um zu fabulieren, dem Volk in Peru gehe es gut. Auch dank der Einsatzkräfte, die nach mehrwöchigen Protesten gegen den Sturz des gewählten Präsidenten Pedro Castillo im Dezember wieder für Ordnung im Land gesorgt hätten. Heute verzeichne Peru mit drei Prozent eine der höchsten Wachstumsraten ganz Lateinamerikas und hoffe darauf, bald in die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufgenommen zu werden. Ein solcher Schritt würde es der Regierung ermöglichen, »institutionelle Reformen für eine effektivere Verwaltung abzuschließen«, was den Peruanern »qualitativ hochwertige Dienstleistungen gewährleisten« würde, so Otárola im Gespräch mit dem französischen Auslandssender.

In Spanien traf sich der Premier unter anderem mit Außenminister José Albares vom sozialdemokratischen PSOE. In Paris nahm er an einem Treffen des Ministerrats der OECD teil. Gut möglich, dass die Europareise auch der Vorbereitung auf eine Teilnahme Boluartes am EU-Celac-Gipfel in Brüssel dienen sollte. Unter dem Motto »Erneuerung der biregionalen Partnerschaft zur Stärkung von Frieden und nachhaltiger Entwicklung« treffen sich am 17. und 18. Juli die Staats- und Regierungschefs von EU und dem Staatenbund Celac, der alle Länder Südamerikas und der Karibik umfasst.

Maßgeschneiderte Gesetze

Eine Teilnahme als anerkannte Staatschefin wäre für Boluarte bedeutsam, gerade da die diplomatischen Beziehungen zu regionalen Schwergewichten wie Mexiko oder Kolumbien derzeit mehr als abgekühlt sind. Erst in der vergangenen Woche beschloss der peruanische Kongress ein Gesetz, das es Boluarte erlaubt, auch auf Auslandsreisen zu regieren. Die zuvor geltende Regelung sah vor, dass diese Aufgabe der Vize übernimmt, während sich der Staatschef im Ausland aufhält. In der peruanischen De-facto-Regierung gibt es jedoch keinen Vize, Boluarte hatte selbst das Amt inne, bevor sie nach der Absetzung Castillos am 7. Dezember 2022 zu dessen Nachfolgerin ernannt wurde.