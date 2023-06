Es müssen nicht immer Medaillen sein

Hannes P. Albert/dpa Daniela Huhn beim Badminton-Training für die Special Olympics World Games

Der Basketballcourt zwischen Rotem Rathaus und Fernsehturm nimmt Gestalt an, die Bühne für die Feierlichkeiten am Brandenburger Tor steht, der Olympiapark ist bereit für die Athleten. Die Special Olympics World Games halten Einzug in die Hauptstadt. Rund 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern treten vom 17. bis 25. Juni in 26 Sportarten gegeneinander an. Es ist die größte Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972. Dabei geht es um mehr als nur Medaillen oder persönliche Bestzeiten.

Ob am Alexanderplatz, am Wannsee oder im Olympiastadion: Die Weltspiele sollen zu einem Bewusstseinswandel beitragen. »Wir wollen Mauern in den Köpfen einreißen«, sagt Tom Hauthal, Delegationsleiter Team Deutschland Special Olympics, dem sid: »Alle sind aufgeregt. Die Euphorie ist riesengroß. Wir wollen in der Stadt zeigen, was unsere Athletinnen und Athleten leisten können.«

Mit mehr als 400 Starterinnen und Startern stellt die BRD auch die größte Delegation. Zu ihr zählen rund 130 Trainerinnen und Trainer, hinzu kommen Ärzte, Physiotherapeuten und weiteres Personal. 20.000 freiwillige Helfer heißen die internationalen Gäste willkommen. Auch die meisten Betreuer sind ehrenamtlich dabei: »Ohne das Ehrenamt würde der Sport für Menschen mit geistiger Behinderung nicht funktionieren, auch im Alltag«, erklärt Hauthal. Alle eint ein verbindender Gedanke: »Wer den wahren Kern des Sports erleben will, der muss zu den Special Olympics gehen«, sagt Hauthal: »Das olympische Motto ›Dabei sein ist alles‹ wird bei uns gelebt.« Und: »Es wird ein großes inklusives Sportfest.«

Ehrgeiz und Ambitionen sind ungeachtet dessen groß. Bei den Special Olympics werden athletische Höchstleistungen geboten: »Das Ziel ist, dass wir am 26. Juni möglichst viele Medaillen und gute Plazierungen erreicht haben und alle gesund und glücklich nach Hause reisen. Wir wollen auf den Punkt gut vorbereitet sein und Deutschland gut repräsentieren. Wir wollen unsere beste sportliche Leistung zeigen. Wenn uns das gelingt, werden wir viele schöne Plazierungen erreichen«, meint Hauthal. Dennoch: »Es geht nicht darum, dass es zwingend eine Medaille sein muss. Wenn es dann der fünfte Platz war, erlebt man diese authentische Freude auch. Diese Authentizität ist als Zuschauer vor Ort sehr ansteckend.«

Der Erfolg soll über das Resultat hinausgehen – auch mittel- und langfristig. Die Sichtbarkeit der Special Olympics soll die Inklusion befördern und nachhaltige Verbesserungen anstoßen. »Die Weltspiele können ein großer Motor sein«, ist Hauthal überzeugt. Es sei klar, dass sich die Sportlandschaft nicht von heute auf morgen verändern werde. Politik und Sportfachverbände müssen Veränderungen anstoßen: »Das eine ist der Sport in den Behinderteneinrichtungen. Wenn Athletinnen und Athleten aber in einen Verein möchten, dann müssen wir es gemeinsam mit Sport-Deutschland schaffen, dass sich Vereine ein Stück weit öffnen.«

Die Unified Sports, in denen Athleten mit geistiger Behinderung gemeinsam mit solchen ohne antreten, sind für Hauthal ein gutes Vorbild: »Unified Sports sind für mich gelebte Inklusion. Wir haben zum Beispiel in der deutschen Delegation im Kanu ein Boot, in dem ein Mensch mit einer geistigen Beeinträchtigung gemeinsam mit einer Sportlerin mit einer Sehbeeinträchtigung startet. Auch das ist Inklusion. In den Unified Sports ist sie alltäglich. Es ist mitunter auch so, dass unsere Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung in den Unified-Tandems die besseren Sportler sind. Auch das ist Inklusion. Beide gemeinsam als Team bringen ihre Leistung. Das gemeinsame Erlebnis zählt.« (sid/jW)