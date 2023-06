Brüssel kriegt den Hahn nicht zu

Nacho Doce/REUTERS Allemal preiswerter als US-Frackingas: Russischer LNG-Tanker im Hafen von Barcelona, Juni 2022

Mit der Unabhängigkeit der EU von Moskau ist es nicht so weit her, wie Balkonreden in Brüssel und Berlin vermuten lassen. Nach wie vor strömen Monat für Monat Hunderte Millionen Kubikmeter russisches Gas durch Pipelines nach Europa. Und die Menge des Flüssigerdgases, das mit LNG-Tankern in die EU verschifft wird, ist in diesem Jahr kräftig gestiegen. Im Januar wurden auf diesem Wege 1,552 Milliarden Kubikmeter eingeführt, berichtete das Handelsblatt am Dienstag. Im Januar 2021 habe die Zahl noch bei 758 Millionen gelegen.

Als beispielhaft wurde Spanien angeführt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres habe das Land seine Importe von russischem Gas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 118 Prozent gesteigert, also mehr als verdoppelt. Im vergangenen Jahr habe das Plus bei 55 Prozent gelegen. Spanien verfügt neben einer Pipeline nach Algerien über die größten LNG-Terminals des Kontinents, könnte also nach Art der BRD riesige Mengen Frackinggas aus den USA importieren. Das wäre allerdings sehr viel teurer.

Von den vergleichsweise niedrigen Preisen profitieren nicht zuletzt EU-Mitglieder, die sich bei Boykottaufrufen hervortun. Bis April exportierte Spanien mehr als doppelt soviel Gas ins Ausland wie in den ersten vier Monaten 2022. Zwei Leitungen, die nach Frankreich führen, haben nach Angaben des Wirtschaftsblatts »in den vergangenen Monaten oft die maximale Kapazität erreicht«. Und dabei kamen noch einmal neun Prozent der französischen Gasimporte direkt aus Russland, dem aktuell zweitwichtigsten Lieferanten.

Ganz ähnlich liegen die Dinge am Stiefel, wie das Handelsblatt mitteilte: »Bei seinem Versuch, unabhängig von russischen Gasimporten zu werden, setzt Italien nun aber auch auf Spanien und ist nach Frankreich der zweitgrößte Abnehmer.« Von Januar bis April lag das Plus der Lieferungen, die vor allem per Schiff von Barcelona nach Livorno erfolgten, bei 3.752 Prozent, nach 634 Prozent im Gesamtjahr 2022.

Die Verträge der spanischen Importeure mit den russischen Lieferanten laufen »laut spanischen Branchenangaben fünf bis zehn Jahre« (Handelsblatt). Bei vorzeitigen Kündigungen würden horrende Vertragsstrafen anfallen, sollte die EU den Import aus Russland nicht verbieten. Die Einigung auf ein Verbot ist aber nicht einmal für Pipelinegas zu erwarten. Stolze 64 Prozent der österreichischen Gasimporte stammten im April aus Russland. Sie strömten über die Transgas-Pipeline aus Sibirien über die Ukraine zur Verteilstation Baumgarten im Grenzgebiet zur Slowakei, wie es seit 1968 üblich ist, und wurden in dem österreichischen Kaff über Leitungen nach Ungarn, Italien, Slowenien und Kroatien weiterverteilt, auch nach Frankreich und Deutschland. Nicht als russisches Gas, sondern als solches von OMV, dem größten Industriekonzern der Alpenrepublik. Der hat mit Gasprom einen »Take-or-Pay-Vertrag« geschlossen, muss also für die vereinbarte Menge einen festen Betrag zahlen, laut Handelsblatt läuft der Vertrag bis 2040. Als die Ukraine neulich die Möglichkeit von Pipelinebuchungen für 2025 signalisierte, sei die Erleichterung in Wien groß gewesen.

Laut »Statista«-Portal strömten in der vorvergangenen Woche 230 Millionen Kubikmeter über Transgas nach Europa, weitere 149 Millionen Kubikmeter gelangten über die Turkstream-Pipeline von der südrussischen Küste durchs Schwarze Meer in den europäischen Teil der Türkei. Die Preise sind niedrig, aber doch höher als in der Zeit vor den Russland-Sanktionen. Sollte Brüssel all dem teuflischen Gas tatsächlich eines Tages den Hahn abdrehen, könnte die neulich vereinbarte Pipeline »Sila Sibiri 2« durch die Mongolei nach China bereits eingeweiht sein.