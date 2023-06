Nachschlag: Indiana Castle

ABC Studios Castle macht auf Indiana Jones – und zack: verflucht!

Unter der Woche zeigt Kabel eins von vormittags bis zum frühen Abend mehrere Folgen der Krimiserie »Castle«, in der es um den Schriftsteller Richard Castle (Nathan Fillion) geht, der zur Inspiration für seine neue Buchreihe Detective Kate Beckett (Stana Katic) begleitet und mit ihr gemeinsam Kriminalfälle in New York löst. Gut ist, dass auch Nebenfiguren beleuchtet werden, und die amüsanten Dialoge lockern die Grausamkeit des gezeigten NYPD-Alltags auf. Aber gleichzeitig können die Mordfälle erschreckend sein, wenn man sie sich real vorstellt. Zum Glück sind sie das nicht, und man kann sie als makabre Unterhaltung auch einfach genießen. So ist die Folge »Der Fluch der Mumie« besonders hervorzuheben: Nach dem Öffnen eines mexikanischen Sarkophags stirbt ein Archäologe, verdächtigt wird in kolonialistischer Manier u. a. ein Maya-Nachfahre, und Castle, der – neugierig wie immer – die Mumie ebenfalls sah, versucht, sich nicht ins Hemd zu machen ob des vermeintlichen Fluchs. (ahe)