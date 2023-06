Moralische Anstalten

Laura Fiorio/HKW Bernardo Oyarzún: »Modell für Kilombo: Piwuchen« (2023)

Das Haus der Kulturen der Welt (HKW) hat seine Laufzeit unter dem neuen Intendanten Bonaventure Soh Bejeng Ndikung unter schwierigen Vorzeichen eröffnet. Weil er sich früher gelegentlich zustimmend zu den Aktionen der BDS-Kampagne geäußert hatte, wurde Ndikung von etlichen großen deutschen Blättern angegriffen. Die Auseinandersetzung um die vorgeblichen Antisemitismusfälle bei der Documenta im vergangenen Jahr hat die kulturpolitische Lage noch weiter verschärft. Die Vorwürfe kamen oft ausgerechnet von Blättern, die die Verherrlichung von Nazikollaborateuren in der Ukraine ohne weitere Kommentare hinnehmen. Das zeigt einmal mehr, dass auch im Kulturbereich der Antisemitismusvorwurf politisch instrumentalisiert wird und sehr selektiv zur Anwendung kommt. Im Haus der Kulturen der Welt würden die mit der gegenwärtigen israelischen Politik verbunden Fragen durchaus auf die Agenda gehören. Schließlich nimmt im globalen Süden die Auseinandersetzung um die inzwischen von Amnesty International offiziell bescheinigte Apartheidpolitik in Israel breiten Raum ein.

Dass all das im HKW in Zukunft nicht zur Diskussion stehen wird, hat die zuständige Staatsministerin Claudia Roth in ihrer Eröffnungsrede dem neuen Intendanten ins Stammbuch geschrieben. Und es gibt ja auch gute Gründe, Boykotte und Sanktionen kritisch zu betrachten. Nicht nur, weil Deutschland damit historisch verheerende Erfahrungen gemacht hat, sondern auch weil sie in der Regel nichts bewirken und oft die falschen treffen, wie man ja im Westen gerade durchaus zu spüren bekommt. Das Diskussionsverbot dieser Fragen, euphemistisch als Code of Conduct verklausuliert, liegt wie ein Schatten über dem HKW. Will man von nun an alle Veranstaltungen und Ausstellungen von politischen Sittenwächtern vorab begutachten lassen, oder bleibt es bei einer Selbstverpflichtung?

Die kniffligen politischen Fragen gehen über die Lage in Westasien weit hinaus. Sie betreffen die Haltung zur postkolonialen Frage insgesamt. Im Verlauf des vergangenen Jahres ist offensichtlich geworden, dass es im Rest der Welt deutlichen Widerwillen gegen die Pläne und Sanktionen des Westens gibt. So stehen sich mittlerweile zwei sehr verschiedene Versionen des Postkolonialen gegenüber. Die eine, im Westen favorisierte, gewährt dem globalen Süden zwar alle erdenklichen kulturellen Selbständigkeiten, solange die Länder sich nur der sogenannten regelbasierten Ordnung mit all ihren wirtschaftlichen Knebelverträgen unterwerfen. Der andere Postkolonialismus emanzipiert sich dagegen von den alten westlichen Hegemonialmächten, um in einer entstehenden multipolaren Wirtschaftsordnung ihre Handlungsspielräume nutzen zu können. Wenn man sich nur ansieht, wer sich den Sanktionen des Westens nicht anschießt, bekundet der Rest der Welt recht eindeutige Vorlieben. Alles, was im HKW in den nächsten Jahren stattfindet, wird sich unvermeidlicherweise vor dem Hintergrund dieser weltbewegenden Konflikte abspielen.

An den Festtagen der Eröffnung – 2. bis 4. Juni – war davon so gut wie nichts zu spüren. Endlich ist es tatsächlich gelungen, ein ganz neues Publikum aus allen Ecken der Welt anzuziehen. Damit wird das HKW tatsächlich zu einem Haus, das die Kulturen der Welt nicht nur von weither betrachtet, sondern vor Ort versammelt. Das ist ein großer Schritt hin zu einer Weltoffenheit, die es ja in Deutschland bekanntermaßen oft schwer hat.

Dennoch findet man genügend Indizien politischer Vorsicht. Die Ausstellung war eine kreuzbrave Veranstaltung, in der sich die Kulturen der Welt bevorzugt in Form dekorativer orientalisierender Wandbehänge wiederfanden. Sowohl im zuvor von Ndikung geleiteten Kunstraum Savvy als auch am HKW selbst wurden früher schon deutlich schärfere politische Akzente gesetzt. Auch die Abwesenheit von Positionen aus China und Indien, die zusammen immerhin fast die Hälfte der Weltbevölkerung umfassen und zum Sanktionskurs des Westens auf Distanz gegangen sind, wirkt befremdlich. Zur Eröffnung wurden die Weltkulturen von Vertretern aus all den ehemaligen Kolonien repräsentiert, bei denen es noch Hoffnung gibt, man könnte sie für die Fortsetzung westlicher Hegemonie zurückgewinnen.

Auf der anderen Seite zeigt die Wahl des Themas »Quilombismo«, nämlich der Gemeinschaften entflohener Sklaven im Hinterland Brasiliens, durchaus einen bewussten Bezug zur gegenwärtigen politischen Lage. Im Vorwort zum Ausstellungsführer findet der neue Intendant durchaus deutlich Worte. »Die Einladung zu diesem Projekt ist verbunden mit einer Vorstellung davon, wie kultureller Widerstand gegen unsere gegenwärtige(n) Situation(en) aussehen könnten und wie er von Konzepten des Widerstands und Emanzipation aus der Vergangenheit geprägt sein könnte.« Man kann nur hoffen, dass dieser Widerstand in Zukunft auch am HKW etwas unerschrockener auf die politischen und ökonomischen Wurzeln der Lage eingeht und sich nicht allein mit »poetischen« und rein künstlerischen Aspekten begnügt. Ein erster Test wird im Herbst zu sehen sein, wenn eine Ausstellung des international erfahrenen und zuletzt in Hongkong tätigen Kurators Cosmin Costinas sich dem Thema »Eurasien« widmen wird.

Insgesamt stellt sich der ungute Eindruck ein, dass kulturelle Veranstaltungen hierzulande unter derselben Beobachtung stehen wie in anderen repressiven Regimen rund um den Globus. Botschaften werden verklausuliert, sensible Themen durch die Blume angesprochen. Wer zwischen den Zeilen zu lesen vermag, weiß sehr wohl, worum es geht. Wer es aber wagt, bestimmte Thesen und Fragen offen auszusprechen, riskiert Ruf und Karriere. All das macht sich vermehrt auch im Kulturleben bemerkbar.

Der Verzicht darauf, gleich zur Wiedereröffnung des HKW die Auseinandersetzung zu suchen, mag politisch gesehen ebenso gut als Opportunismus wie als Klugheit durchgehen. Dass der kulturpolitische Handlungsspielraum in Deutschland genauso eingeengt ist wie die das Spektrum der politisch vertretbaren Meinungen, ist den Machern des HKW mit Sicherheit klar. Insofern haben sie mit der heiteren Ausgelassenheit zur Eröffnung die kluge Wahl getroffen, den zu befürchtenden repressiven Attacken ganz im Sinn des Quilombismo auszuweichen, ohne aber den Widerstand aufzugeben.