»Der Vorstand spielt mit der Existenz der Partei«

Der geschäftsführende Vorstand Ihres Hamburger Landesverbandes hat am Sonntag den Beschluss des Bundesvorstandes begrüßt, in dem Sahra Wagenknecht zur Rückgabe des Bundestagsmandats aufgefordert wird. In der Erklärung werden auch Sie indirekt dazu aufgefordert. Wie bewerten Sie das?

Mit diesem Beschluss, von dem ich über Twitter erfahren habe, hat sich der geschäftsführende Landesvorstand in Hamburg genau wie der Bundesvorstand endgültig als politisch verantwortungslos geoutet. Mit der Vorsitzenden Janine Wissler als Spitzenkandidatin hat die Partei die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt – und die Parteispitze kommt ihrer Verantwortung als Opposition weiterhin nicht nach. In einer solchen Situation ausgerechnet die beliebteste Linke-Politikerin vor die Tür setzen zu wollen, grenzt an politische Geisterfahrerei.

Das Tischtuch zwischen Ihnen und dem Landesvorstand ist schon länger zerschnitten. Wie kam es dazu?

Die beiden Landesvorsitzenden haben es bislang vorgezogen, mich in Hamburger Medien zu diffamieren und unter anderem als rechtsoffen zu bezeichnen. Warum nicht statt dessen das Gespräch gesucht wird, müssen Sie die Landessprecher fragen.

Die Linke-Spitze in Hamburg kritisierte Sie für Ihre Teilnahme an der Friedenskundgebung im Februar in Berlin, zu der Wagenknecht und die Publizistin Alice Schwarzer aufgerufen hatten. Für den diesjährigen Ostermarsch mobilisierte der Landesverband nicht. Ist die Partei in der Hansestadt in der Friedensfrage nach rechts gerutscht?

Der Landesvorstand hatte mit unwahren Behauptungen versucht, mich zu verunglimpfen. An der Basis gab es viel Zuspruch zu meiner Teilnahme. Und ja, der Landesvorstand ist ganz klar nach rechts gerückt. So hat sich etwa die Landessprecherin auf dem letzten Bundesparteitag mit einem Antrag für Waffenlieferungen positioniert, wie auch in ihrer Kandidatur in Hamburg.

Dass der Landesvorstand Hamburg nicht zur größten Friedenskundgebung seit Jahrzehnten aufgerufen und zum Ostermarsch gar eine Gegendemo organisiert hat, macht mich fassungslos. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass aus der Partei Die Linke offen an einer Spaltung der Friedensbewegung gearbeitet wird. Der Hamburger Landesvorstand fühlt sich an unser Grundsatzprogramm, Parteitagsbeschlüsse und das Wahlprogramm offensichtlich nicht gebunden. Die sprechen sich alle für Frieden sowie gegen Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen, die der Bevölkerung schaden, aus.

Der Landesvorstand sieht den Beschluss des Bundesvorstands zu Sahra Wagenknecht als Zeichen gegen eine Spaltung der Partei und für »Geschlossenheit, Solidarität und ein klares Profil«. Wie sehen Sie das?

Die Betonung von Geschlossenheit und Solidarität ausgerechnet seitens eines geschäftsführenden Landesvorstands, der nicht unwesentliche Teile der Partei systematisch ausgrenzt, ist sehr unglaubwürdig. Das vorherrschende Verständnis von Solidarität, Geschlossenheit und Demokratie zeigt auch der folgende Vorgang: Vor Monaten habe ich den Landesvorstand und die Spitze der Bürgerschaftsfraktion um Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens gegenüber mir und meinem Büro in der Landesgeschäftsstelle gebeten – ohne bis heute eine Reaktion von ihnen erhalten zu haben. Da meine Vermieterin, die Fraktion, ohne mein Wissen Schlüssel zu meinem Büro an Dritte weitergegeben und mindestens der Landesgeschäftsführer sich ohne meine Erlaubnis Zugang zu diesem verschafft hat, musste ich sogar Strafanzeige erstatten.

Die Eskalation in der Partei hat unzweifelhaft eine neue Stufe erreicht. Wie kann es jetzt weitergehen?

Ich schließe mich der Forderung von Klaus Ernst und Alexander Ulrich nach Rücktritt des gesamten Parteivorstands an. Er kommt seinen Aufgaben in keinster Weise nach. Er spielt statt dessen leichtfertig und unverantwortlich mit den Mitgliedern, aber auch mit der Existenz dieser Partei.