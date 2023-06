Knast für Facebook-Postings

Marcel Kusch/dpa Polizei sammelt verbotene kurdische Fahnen vor einer Demonstration gegen solche Verbote ein (Düsseldorf, 8.9.2018)

Knast für das Teilen von kurdischen Symbolen auf Social Media – in der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan ist das gewiss keine Seltenheit. Dass aber ein Kurde deswegen in Deutschland für neun Monate ins Gefängnis soll, wie die bei Frankfurt am Main erscheinende kurdische Tageszeitung Yeni Özgür Politika (YÖP) am Wochenende berichtete, lässt aufhorchen. Gegen den seit 31 Jahren in Deutschland lebenden Geschäftsmann Emin Catikkas war ein Strafverfahren eingeleitet worden, da er auf Facebook ein Bild von Abdullah Öcalan, dem in der Türkei inhaftierten Vordenker der kurdischen Befreiungsbewegung, zu dessen Geburtstag veröffentlicht hatte.

Dies sowie das Zeigen von Fotos gefallener Guerillakämpfer und kurdischer Flaggen auf Facebook wurde als Verstoß gegen das Betätigungsverbot für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ausgelegt. Dabei hatte das Stuttgarter Gericht beim Strafmaß von neun Monaten Haft und 600 Euro Geldstrafe auf Bewährung noch zugunsten des Angeklagten berücksichtigt, dass Catikkas’ Bruder als PKK-Kämpfer gefallen und seine Schwester aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert war. Mit der Begründung, gegen Auflagen einer früheren Bewährungsstrafe verstoßen zu haben, sei ihm nun die Aufforderung zum Haftantritt für Ende Juni zugestellt worden, gab Catikkas gegenüber YÖP an.

Repression aufgrund seines politischen Engagements hat Catikkas schon mehrfach erfahren. So war er bereits nach einer von ihm mitorganisierten Protestaktion gegen die Gefangennahme von Öcalan im Jahr 1999 zu einer zehn Jahre auf Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Vor acht Jahren sei ihm nach einer Einbestellung auf die Ausländerbehörde von zwei Mitarbeitern einer »wichtigen staatlichen Institution« Hilfe bei der Einbürgerung und ein Gehalt gegen regelmäßige Information angeboten worden, berichtete Catikkas gegenüber YÖP von einem Anwerbeversuch offenbar durch den Inlandsgeheimdienst. Den habe er zurückgewiesen. Im Jahre 2018 durchsuchte die Polizei seine Wohnung und nahm seine Kinder fest, da diese – zu Unrecht, wie sich herausstellte – verdächtigt wurden, einen Anschlag auf eine Moschee in Heilbronn verübt zu haben. Seit vor fünf Jahren Catikkas’ Aufenthaltsstatus entzogen wurde, verfügt er über keine offiziellen Papiere mehr.

»Wenn bereits Beiträge in den sozialen Medien solche Konsequenzen nach sich ziehen, dann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland entweder ernsthaft gefährdet oder sie gilt für die kurdische Community hierzulande schlicht nicht«, meinte Mako Qocgiri, Mitarbeiter des kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit Civaka Azad, am Montag gegenüber junge Welt. Der Fall von Emin Catikkas mache deutlich, dass die deutschen Sicherheitsbehörden ihre Methoden bei der Verfolgung kurdischer Aktivisten immer weiter an diejenigen des Erdogan-Regimes anpassten. Proteste gegen solche Grundrechtsverletzungen seien auch deswegen notwendig, da die seit Jahren schon gegen kurdische Aktivisten angewandten Repressionsmethoden sich immer mehr auch gegen andere fortschrittliche Bewegungen wie etwa Klimaschutzaktivisten richten würden.