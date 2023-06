AfD auf dem Sprung

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Geht es nach den übrigen Parteien, soll hier ein »Demokrat« und kein AfD-Mann in die Chefetage ziehen (18.4.2021)

Angesichts der hohen Umfragewerte für die AfD hätte man es ahnen können: Die rechte Partei ist ihrem strategischen Ziel, noch in diesem Jahr in der BRD einen Landrat zu stellen, am Sonntag wieder ein Stück näher gekommen. Im südthüringischen Landkreis Sonneberg verfehlte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann am Sonntag die erforderliche Mehrheit nur knapp. Sesselmann, derzeit Abgeordneter im Landtag, kam auf 46,7 Prozent der Stimmen. Er ließ seinen Konkurrenten von der CDU, Jürgen Köpper, weit hinter sich. Köpper vereinte 35,7 Prozent auf sich. In zwei Wochen soll eine Stichwahl entscheiden.

Bis Montag riefen Die Linke, SPD und FDP zur Verhinderung von Sesselmann durch ein Kreuz bei Köpper auf. »Das Ergebnis der Landratswahl ist nicht gut für den Landkreis Sonneberg«, hatte dazu am Sonntag FDP-Landeschef Thomas Kemmerich per Twitter wohl mit Sorge um das Image des Landkreises bei Kapitalisten kommentiert. Kemmerich war es, der mutmaßlich dank Stimmen der AfD-Landtagsfraktion kurzzeitig Ministerpräsident von Thüringen sein durfte, um Bodo Ramelows Wiederwahl zu vereiteln. Damit scheiterte er letztlich und war zuletzt unter anderem durch die Teilnahme an rechtsoffenen Protesten gegen staatliche Einschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie aufgefallen.

Es brauche den »Zusammenhalt der Demokraten«, erklärte der Linke-Landessprecher René Kolditz am Montag gegenüber junge Welt. Trotz des großen Vorsprungs des AfD-Kandidaten im ersten Wahlgang hält Kolditz es für möglich, dass die Wahl Sesselmanns noch verhindert werden könne. Dafür müssten am 25. Juni vor allem Nichtwähler mobilisiert werden. Diese stellen mit über 50 Prozent mithin die Mehrheit der Wahlberechtigten dar – und müssen sich vom Regierungschef in Erfurt den Vorwurf der Teilschuld für das Ergebnis der AfD anhören. »Die Hälfte, die nicht hingegangen ist, trägt auch ein Stück Mitverantwortung dafür, dass der AfD-Kandidat beinahe aus dem Stand 50 Prozent gekriegt hat«, erklärte Ramelow (Die Linke) am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa.

Mit Blick auf die Stichwahl sagte der Chef einer Minderheitsregierung, die faktisch von der CDU geduldet wird, er fände es gut, wenn sich nun »Demokraten« versammelten und sich auch lokale, exportorientierte Firmen zu Wort meldeten. Köpper sei ein erfahrener Vertreter des Landkreises, lobte der Linke-Politiker. Der CDU-Mann ist seit März Interimslandrat, führt die Geschäfte im Landkreis aber schon länger. Die Landratswahl in Sonneberg war außerplanmäßig nötig geworden, weil der 2018 gewählte Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos) aufgrund einer langwierigen Erkrankung in den Ruhestand versetzt worden war.

Köppers Landesparteichef Mario Voigt kündigte an, die Thüringer CDU werde »in den nächsten zwei Wochen alles geben, damit Sonneberg stabil bleibt«. Wer mit einer Stimme für die AfD Protest hätte ausdrücken wollen, habe dies Voigt zufolge nun getan. Jetzt gehe es »um die Frage Sacharbeit, Vernunft und Fortschritt mit Jürgen Köpper«. Nicht von der CDU, sondern von der AfD seien dagegen »inhaltsleere Parolen, die den Landkreis Sonneberg gegen die Wand fahren«, zu erwarten, polterte Voigt.

Tatsächlich nahm Thüringens AfD-Chef Björn Höcke das Ergebnis vom Sonntag zum Anlass, um per Twitter »das beste AfD-Ergebnis in der ersten Runde einer Landratswahl« zu bejubeln. Vor einem Monat wäre es im brandenburgischen Oder-Spree-Kreis bereits beinahe zu jener Premiere gekommen. Doch SPD-Kandidat Frank Steffen hatte die Stichwahl um das Landratsamt dort mit knappen 52,4 Prozent gegen AfD-Mann Rainer Galla gewinnen können.