»Der Agentenvorwurf ist völlig lächerlich«

The Burning Spear Omali Yeshitela (M.) mit Mitgliedern von »Hands off Uhuru« bei einer Protestaktion in Washington, D. C. (18.3.2023)

Zuletzt sprachen wir mit Ihnen nach der FBI-Razzia Ende Juli 2022. Was sagen Sie zu der von der US-Regierung gegen Sie erhobenen Anklage?

Wir haben sogar schon 1996 miteinander gesprochen, nachdem das FBI mit 300 Beamten unser Uhuru-Haus in St. Petersburg, Florida, überfallen hatte. Im letzten Jahr ging es dann um den Angriff vom 29. Juli auf dasselbe Uhuru-Haus und mein Wohnhaus in St. Louis, Missouri, sowie auf weitere Büros und Wohnungen unserer Parteimitglieder. Die Anklageerhebung erfolgte neun Monate nachdem wir öffentlich als Mitverschwörer in einem angeblich von Russen gesteuerten Komplott bezeichnet worden waren. Wir sollen Russland »gedient« haben durch unseren Kampf für Reparationen für die Zeit der Sklaverei, weil wir die Vereinigten Staaten wegen des Genozids an der afrikanischen Bevölkerung vor die UNO bringen wollen, zusätzlich durch unsere Differenzen mit den USA in bezug auf den Krieg in der Ukraine und wegen unserer Beteiligung an Wahlen.

Am 18. April 2023 wurden wir angeklagt: außer mir noch Jesse Nevel und Penny Hess – zwei Weiße, die Solidarität mit unserer Partei organisieren. Am 2. und 8. Mai mussten wir uns dem US-Bundesgericht in Tampa, Florida, stellen, wo uns Handschellen und Fußfesseln angelegt und wir in Zellen gesperrt wurden. Der Richter, dem wir vorgeführt wurden, ließ uns gegen eine Kaution von etwa 25.000 US-Dollar frei. Auflage war, dass wir für weitere Ermittlungen zur Verfügung stehen, unsere Reisepässe abgeben, keine Waffen besitzen, das Verlassen des Wohnorts mitteilen und uns einmal pro Woche polizeilich melden. Das ist der Stand der Dinge seit der Anklageerhebung. Prozesstermine erwarten wir für Anfang 2024.

Das US-Justizministerium behauptet, Ihre Organisation sei an einer Verschwörung mit russischen Bürgern beteiligt. Worum genau geht es?

Es heißt, wir hätten an den US-Wahlen 2017 und 2019 teilgenommen und im Wahlkampf eine Petition verbreitet, die uns dabei unterstützen sollte, die USA wegen Verstoßes gegen die UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Aus diesem Grund soll ich in Russland an einer internationalen Konferenz mit Menschen aus aller Welt teilgenommen haben, um über Fragen des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu reden. Die Anklage verschleiert die Tatsache, dass all das durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, also die Rede- und Versammlungsfreiheit, geschützt ist und auch den Schutz vor unrechtmäßiger Durchsuchung und Beschlagnahmung mit einschließt. Die Ankläger tun so, als wäre das normalerweise auch üblich, aber wir hätten uns eben »als Agenten Russlands betätigt«.

Das negiert die Tatsache, dass wir seit fast 60 Jahren für das gleiche politische Handeln stehen. Ich wurde 2007 nach Huelva, Spanien, eingeladen, vor einem internationalen Publikum zu sprechen. Die Konferenz wurde von der spanischen Regierung unterstützt, die uns Transportmittel und Ressourcen zur Verfügung stellte. Dort vertrat ich mehr oder weniger das gleiche wie später in Russland, allerdings bezog ich mich in Spanien nicht auf die Verurteilung der US-Politik in der Russland-Ukraine-Frage, sondern auf das US-Engagement im Irak und in Afghanistan. Was ich heute tue, ist also nichts Neues. Ich war gegen den Vietnamkrieg und verschiedene andere US-Interventionen. In den 1980er Jahren reiste ich nach Irland, als die USA die Bemühungen Großbritanniens unterstützten, die Iren unter kolonialer Herrschaft zu halten. Es gibt also verschiedene andere Orte, die ich bereist habe, um die Einheit mit unterdrückten Völkern zum Ausdruck zu bringen und für die Einheit im Kampf der afrikanischen Menschen hier und in der ganzen Welt einzutreten.

Sie sagen, die APSP bestehe seit mehr als 50 Jahren. Was waren die Ursprünge, und was ist ihr Programm?

Persönlich bin ich ein Produkt des »Student Nonviolent Coordinating Committee«, SNCC. Diese Organisation hat in den 1960er Jahren den Black-Power-Slogan in den öffentlichen Diskurs und in die politische Agenda der afrikanischen Bevölkerung in der ganzen Welt eingebracht. Ich wurde zum ersten Mal aus politischen Gründen verhaftet, weil ich in St. Petersburg, Florida, ein abscheulich rassistisches Wandbild heruntergerissen hatte, das Schwarze als affenähnliche Wesen darstellte. Ich wurde wegen elf Straftaten angeklagt und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Nur wenige Tage später wurde Martin Luther King ermordet. Ich war auf Kaution draußen und wurde in Gainesville, Florida, erneut verhaftet, als ich gegen den Mord protestierte. Ich soll etwas gesagt haben, das nach einem neuen Strafgesetz im Bundesstaat Florida als »Anstiftung zum Aufruhr« geahndet wurde. Ich war der erste, der deswegen verhaftet wurde, obwohl gar kein Aufstand stattgefunden hatte – also ein Meinungsdelikt.

Aus dem SNCC heraus gründeten wir eine Gruppe namens »Junta of Militant Organization«, JOMO, die zunächst in Florida und Kentucky aktiv war. Ich wurde mehrmals inhaftiert, weil ich ständig Probleme mit der Meinungsfreiheit hatte. Wir kamen dann zu der Schlussfolgerung, dass Protestbewegungen allein nicht ausreichen. Es geht um die Eroberung der politischen Macht. So gründeten wir schließlich 1972 die African People’s Socialist Party, APSP, mit dem Ziel, die schwarze Revolution der 1960er Jahre fortzuführen, die im Jahr 1969 den Angriff auf die »Panther 21« und den Überfall auf die Wohnung und den Mord am Black Panther Fred erlebt hatte sowie zuvor schon die Morde an Malcolm X und Martin Luther King. Wir wollten diese Bewegung, die sie begonnen hatten, zu Ende führen.

Der Kampf für Black Power ist zu begrenzt, solange er innerhalb der Grenzen geführt wird, die für uns geschaffen wurden, sei es in Afrika oder anderen Teilen der Welt. Deshalb ist die APSP eine internationale Organisation. Es gibt uns in der Karibik, in Europa, auf dem afrikanischen Kontinent und in den USA. Wir sind afrikanische Internationalisten. Unsere Politik basiert auf der revolutionären Theorie des afrikanischen Internationalismus, die wir in den letzten 50 Jahren entwickelt haben, um Lösungen für die Widersprüche zu finden, mit denen schwarze Menschen überall konfrontiert sind.

Wir haben mehr als 50 verschiedene ökonomische Entwicklungsprojekte ins Leben gerufen, viele davon direkt hier in St. Louis, wo wir überfallen wurden. Als Reaktion auf diesen Prozess hatten wir einiges zu erleiden. Zuerst wurde unser Haus am 2. Juli 2022 in St. Petersburg, Florida, von jemandem mit einem militärischen Flammenwerfer angegriffen, der eine große Fahne in unseren Farben Rot, Schwarz und Grün an einem 15 Meter hohen Fahnenmast abfackelte. Dann der erwähnte FBI-Überfall am 29. Juli. Im August wurden uns ein Auto, ein Computer, ein Reisepass und andere Dinge geklaut. Seitdem machen uns die Regions Bank und die Chase Bank Probleme mit unseren Konten. Eine von uns angemietete Kirche direkt gegenüber unserem Wohnhaus in St. Louis, in der wir unsere Entwicklungsprogramme organisierten, wurde bereits im Januar 2023 bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Und die Angriffe hören nicht auf.

Was ist die Absicht dahinter?

Es geht hier ganz klar um mehr als das, was in der Anklage behauptet wird. Es ist ihre objektive Absicht, unsere Bewegung zu zerstören und sicherzustellen, dass, was in den 1960er Jahren begonnen wurde, um uns niederzuwerfen, mit dem Angriff auf die APSP und die Uhuru-Bewegung zu Ende gebracht wird.

Sie sollen Geld von der russischen Regierung angenommen haben, sagt die US-Regierung und sieht im ebenfalls angeklagten Alexander Jonow einen Ihrer Mitverschwörer, der angeblich Dissidentenbewegungen in den USA anstiftet. Ihre Antwort darauf?

Wir haben zu keiner Zeit Geld von der russischen Regierung erhalten. Wir haben an einem Treffen teilgenommen, das von der Antiglobalisierungsbewegung in Russland gesponsert wurde, einer NGO, die uns auch nach Spanien eingeladen hatte. Aber in Spanien war es sogar eine regierungsnahe NGO, die nicht nur die Reisekosten, sondern auch beträchtliche Honorare gezahlt hat. Dass die US-Regierung behauptet, durch die Teilnahme an einer Konferenz in Russland seien wir zu »Agenten einer ausländischen Regierung« geworden, zeigt ihr falsches Spiel, weil sie das nicht zur Reise nach Spanien sagt. Der Agentenvorwurf ist völlig lächerlich, schwachsinnig, aber gerade das macht die Sache auch so entsetzlich gefährlich.