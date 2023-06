Manuel Geisser/imago Schon mal aufwärmen: Gewerkschaft Unia am Internationalen Frauentag (Luzern, Schweiz, 8.3.2023)

Wenn der Hörfunk wirklich eine Leiche ist, dann eine ziemlich umtriebige. In der Schweiz wird sich am Mittwoch von null bis 24 Uhr eine Kette freier Radios »zusammenspannen«, um den landesweiten Feministischen Streik zu begleiten. Dabei sind Aarau, Basel, Bern, Chiasso, Genf, Schaffhausen, Winterthur und Zürich. Warum die Radio-FLINTA*s senden werden, anstatt zu streiken? Am ersten Frauenstreik 1991 hatten auch die Journalistinnen teilgenommen, mit der Folge, dass nur Männer davon berichtet haben. In Wien hat ein migrantisch geprägter Verein eine UKW-Zulassung bekommen, die Vereinigung der Ein-Personen-Unternehmen Österreich, in der sich prekär beschäftigte Selbständige in Gastronomie, Dienstleistung, Transport und Gesundheit organisieren. Gesendet werden soll u. a. auf deutsch, serbokroatisch und türkisch. Bemerkenswert: Die Kommunikationsbehörde Austria hat mit der Lizenzvergabe an die »Gastarbeiter« gegen die Anträge von fünf Dünnfunkern wie etwa Arabella Gold entschieden. Der Deutschlandfunk dagegen zieht sich von der Ultrakurzwelle zurück, am 30. Juni werden einige schwächere Sender in Sachsen, Thüringen, Hessen und Bayern abgeschaltet. Die Mitteilung von Deutschlandradio verweist auf DAB plus, die Leute sollen sich gefälligst ein Digitalradio kaufen.

Im Dickfunk gibt’s in dieser Woche einen neuen »ARD-Radio-Tatort« aus Berlin von Tom Peuckert. Es geht um »Gift«, Mafia und einen Müllunternehmer, der im Grunewald kaltgemacht wird (RBB Kultur 2023, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, 21 Uhr, HR 2 Kultur, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, 19 Uhr, RBB Kultur, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2, So., 17 Uhr, SR 2, 18 Uhr, Bremen 2, 19 Uhr, NDR Kultur).

Auf HR 2 Kultur beginnt die 19teilige Lesung der fiesen Fabel über Archy, den hinkenden Steinmarder, den seine Mutter für eineinhalb Hühner dem Fuchs verkauft hat. Den preisüberhäuften Debütroman »Mein erstaunlicher Hang zu Fehltritten« von Bernardo Zannoni hat Matthias Matschke eingesprochen (HR 2 Kultur 2023, Di., 9 und 14.30 Uhr). Dario ist in Berlin-Gropiusstadt aufgewachsen, arbeitet dort als Lehrer und Sozpäd und berichtet in »Sonne und Beton« über den wüsten Alltag in der Großwohnsiedlung (RBB Kultur/Studio Jot 2023, Ursendung, Mi., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr). In fünf Gesprächsrunden werden Wissenschaftler ab Donnerstag in den »Dimensionen« über die Klimaerhitzung und »Die Transformation des Sommers« diskutieren (Do., 19.05 Uhr, Ö 1).

Wer den »Ulysses« nicht zu lesen versucht hat, ist ein Idiot, wer ihn geschafft hat, wahnsinnig: Dieser Binse des Buchhändlers M. widerspricht der Gast der »Doppelkopf«-Ausgabe »Am Tisch mit Dirk Vanderbeke«, der Tricks verrät, wie man durch das Wunderwerk durchkommt (Fr., 12.05 Uhr, HR 2 Kultur). Es gibt Bayern, die einen König dem amtierenden Schweinepriester aus Schweinau vorziehen würden. Könnte am Söder liegen oder an der weißblauen Monarchistenseele, die das »Bayerische Feuilleton« am Wochenende in »Da Kini« befühlen wird (BR 2021, Sa, 8.05 Uhr und So., 20.05 Uhr, Bayern 2). Für einen Opernversuch an der Röhre sendet SWR 2 einen Zweiakter mit feinem Bums, »Doktor Atomic« von John Adams über J. R. Oppenheimer und die Bombe; Adams hat für die Produktion höchstselbst das BBC Symphony Orchestra geleitet (So., 20 Uhr). Und am Sonntag erwarten uns »Die letzten Tage der Menschheit«, zu hören ist der erste von zwei Teilen des urewigen Karl-Kraus-Klassikers in einer Bearbeitung von Stephan Hermlin (Radio Frankfurt 1947, So., 22 Uhr, HR 2 Kultur).