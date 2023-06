Nicht eingelöste Versprechen

Kollasch/Museum Utopie und Alltag Radierungen, Lithografien, Holzschnitte: Exponate der Ausstellung »Revolutionen«

Im Museum Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt ist seit dem 3. Juni die Ausstellung »Revolutionen« zu sehen. Gezeigt werden grafische Mappenwerke aus der DDR, die von staatlichen Institutionen zu Jahrestagen großer geschichtlicher Umwälzungen – von den Bauernkriegen bis zur Novemberrevolution – in Auftrag gegeben wurden. Gezeigt werden zwischen 1950 und 1990 entstandene Radierungen, Lithografien, Holzschnitte und Siebdrucke von elf Künstlerinnen und 60 Künstlern aus dem Bestand des Museums. Parallel zu dieser Ausstellung werden an den beiden Standorten des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst in Frankfurt an der Oder und Cottbus weitere grafische Mappen aus der DDR zu den Themenbereichen Landschaft und Literatur präsentiert.

Für die an den Mappenwerken beteiligten Künstler bot sich die Möglichkeit, neben technischen Experimenten bei der Gestaltung aktuelle Fragestellungen zu verhandeln, einschließlich der Thematisierung von Widersprüchen im Sozialismus und dem staatlichen Umgang mit kritischen Künstlern.

Eine der ersten Mappen wurde zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution im Jahr 1957 von der Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste in einer Auflage von 100 Stück präsentiert. Mitten im Kalten Krieg stand der Kampf um den Frieden im Mittelpunkt – schließlich war die russische Revolution auch eine Revolution gegen das imperialistische Völkerschlachten gewesen. Zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution 1977 dagegen ließen sich die 21 beteiligten Künstler einer vom Ministerium für Kultur herausgegebenen Mappe, darunter Willi Sitte, Bernhard Heisig und Werner Tübke, durch Gedichte und Romane von Gorki, Majakowski und anderen sowjetischen Autoren inspirieren.

In Grafiken zum 450. Jubiläum der frühbürgerlichen Revolution wird der Bogen gespannt von den blutgetränkten Landschaften, auf denen sich die Schlachten des Bauernkrieges abgespielt hatten, zur Bewirtschaftung dieser nunmehr volkseigenen Ländereien durch LPGs. Dagegen spiegeln die eher düsteren und pessimistischen Beiträge einer Mappe zum 200. Jubiläum der Französischen Revolution im Jahr 1989 das Unbehagen mit uneingelösten Versprechen in der Schlussphase der DDR wider. »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« ist eine dystopisch wirkende Schwarz-Weiß-Grafik von Menschen, die einem unendlichen Drahtgeflecht gleichen, von Trakia Wendisch betitelt.

»Die Friedliche Revolution von 1989 war die einzige Revolution, die Künstlerinnen und Künstler aus der DDR direkt miterlebt haben«, heißt es zur letzten, im Jahr 1990 von der Berliner Art Union GmbH als Nachfolgerin des staatlichen Kunsthandels veröffentlichten Grafikmappe mit dem Titel »Vor dem Gewitter«. Irritiert zeigen sich die Ausstellungsmacher, dass etwa die Werke von Gregor-Torsten Kozik und Rolf Kuhrt Menschen beim Stürzen und in Abwehrhaltung zeigen, während Dieter Bock einen Müllhaufen aus DDR-Produkten komponiert hatte. »Eine revolutionäre Zeitgenossenschaft könnte man sich auch hoffnungsvoller vorstellen«, heißt es in der Kommentierung. War den Künstlern vielleicht bewusst, dass sie mitnichten Zeugen einer Revolution, sondern vom Ergebnis her vielmehr einer Konterrevolution wurden?

Was deren Folgen betrifft, kann Kinderblick hellsichtig sein. In einem Raum im Erdgeschoss des in einer einstigen Kita untergebrachten Museums, dessen Treppenhaus ein von Walter Womacka gestaltetes Fenster ziert, haben Eisenhüttenstädter Grundschüler Fotos der Wohnkomplexe der Planstadt zu DDR-Zeiten mit aktuellen Aufnahmen dieser Orte verglichen. Wo es früher noch Spielplätze, Planschbecken und Sandgruben zwischen den Wohnhäusern gab, befinden sich heute in der in den vergangenen drei Jahrzehnten von starkem Bevölkerungsrückgang und Überalterung betroffenen einstigen Stalinstadt nur noch Parkplätze oder Rasen.