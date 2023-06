Die islamistische Karawane

Valentin Sobolev/ITAR-TASS/imago Anhänger der Demokratischen Volkspartei Afghanistans im April 1979

Die US-Besatzung Afghanistans begann 2001 mit dem Ziel der Einsetzung einer prowestlichen Regierung in Kabul. Das gelang und scheiterte zugleich: Diese Regierung und ihre Nachfolger versanken im Korruptionssumpf und hatten beim Abzug der US-Truppen 2021 jenseits von Kabul keinerlei Autorität. Heute ist das Land bettelarm. Demokratische und Frauenrechte werden von den Taliban zusehends eingeschränkt. Große Geldreserven werden nicht für die neuen Machthaber freigegeben, denen es so nicht möglich ist, das Land zu entwickeln und Hunger und Armut zu bekämpfen. Die Ursachen dieser katastrophalen Lage des Landes und der Bevölkerung liegen weiter zurück als der Beginn der Taliban-Herrschaft: Diese Herrschaft selbst ist ein Resultat jahrzehntelanger Entwicklungen.

Das »westliche« Narrativ besagt: 1979 habe die Sowjetunion in Afghanistan interveniert und die Krise ausgelöst. In seiner Geschichte Afghanistans zeichnet Matin Baraki ein anderes Bild. Der Autor wurde 1947 in Kabul geboren und zog später in die Bundesrepublik, wo er an der Universität Marburg promoviert wurde. Seine Darstellung beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg und spannt einen Bogen über die politische Geschichte des Landes von der Monarchie bis 1973, die Republik, die demokratischen und sozialistischen Regierungen der Demokratischen Volkspartei Afghanistans (DVPA) bis 1992, in deren Zeit auch die sowjetische Intervention fällt, gefolgt von den vier Jahren der islamistischen Mudschaheddin, den Taliban von 1996 bis 2001 und schließlich den Jahrzehnten der US-Besatzung.

Baraki geht aufschlussreich auf die Entstehung der DVPA und ihre internen Streitigkeiten ein, die zur Schwäche der Bewegung führten. Eingebettet sind seine Darlegungen in das Konzept der nationaldemokratischen Revolution und die Frage, ob und wie feudale und vorkapitalistische Länder den Weg hin zur sozialistischen Revolution beschreiten können.

Besonders instruktiv sind die Überlegungen zum Scheitern der Revolution 1978 und zur sowjetischen Intervention. Er beschreibt die Reformen, die nach dem Umsturz am 27. April 1978 eingeführt wurden: Regelungen der Ehe und Scheidung, Bodenreform und umfassende Alphabetisierung. Ziel war, die »feudalen und halbfeudalen Strukturen aufzubrechen«, schreibt er. Hier machte die Regierung Fehler, die das Scheitern der Revolution einleiteten. So blieben zum Beispiel die Stammesstrukturen unberücksichtigt: »In der Regel sind die Großgrundbesitzer zugleich auch Stammes- bzw. Religionsführer, was es außerordentlich problematisch macht, ihr Land an Stammes- bzw. Gemeindemitglieder zu verteilen.« Hier setzte die Konterrevolution an: »Ende 1979 war die Lage der Regierung hoffnungslos.«

Mehrmals forderte die Regierung in Kabul bis zum Dezember 1979 militärische Hilfe von der Sowjetunion an. Moskau wollte nicht militärisch intervenieren, doch im Dezember »musste die Sowjetunion für die unfähige afghanische Führung die Kastanien aus dem Feuer holen«. Islamisten aus 40 Ländern, herangeführt und ausgerüstet im Zuge der »größten Geheimoperation in der Geschichte der CIA«, begannen den Kampf gegen die fortschrittlichen Kräfte und die Sowjetarmee: Aus einer halben Revolution wurde eine »Megakonterrevolution«, so Baraki. Diese Konterrevolution führte als »islamistische Karawane« aus Afghanistan und Pakistan über Bosnien, Tschetschenien, Irak, Syrien und Libyen zurück nach Afghanistan.

Von der Nachhut dieser Karawane geht heute die größte innenpolitische Gefahr für die Taliban aus: der »Islamische Staat – Provinz Khorasan«. Baraki betont: »Ob es uns gefällt oder nicht, die Taliban sind derzeit die einzige reale politische und militärische Macht auf dem afghanischen politisch-strategischen Schachbrett.« Sie sind die einzigen, die garantieren können, was die Bevölkerung wünscht: Frieden. Ob innerhalb der Taliban die »gemäßigten« Kräfte gewinnen, die eine islamische Republik nach dem Vorbild des Iran aufbauen wollen, oder sich doch islamistische Hardliner durchsetzen, hängt auch davon ab, wie die Taliban-Regierung von anderen Ländern behandelt wird. Konfrontation und Sanktionen werden ziemlich sicher zum Sieg der Hardliner führen. Baraki hat ein wichtiges Buch geschrieben. Es wird den Blick jedes Lesers auf Afghanistan verändern.