Kryptobörse Binance stoppt Dollar-Geschäfte

Washington. Wenige Tage nach einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC hat die US-Tochter der weltgrößten Krypotbörse Binance einen Stopp von US-Dollar-Geschäften angekündigt. Binance US nehme ab sofort keine Zahlungen in der US-Währung mehr an, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) über Twitter mit. Ab dem 13. Juni könnten sich Kunden Guthaben auch nicht mehr in US-Dollar auszahlen lassen. (Reuters/jW)