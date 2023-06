Erdogan des Tages: Erdogan

Marko Djurica/REUTERS Besteht auf die Länge seines Bartes: Erdogan

Arbeitsteilung ist eine feine Sache. Sie erlaubt, Neigung in Fähigkeit umzusetzen, und befreit von Dingen, die andere ohnehin besser können. Auch im Politischen übrigens: Wer herrscht, braucht nicht zu spotten. Wer nicht herrscht, darf wenigstens spotten. Aufs Ganze wirkt das sogar stabilisierend, als Ventil. Wer spottet, zündelt nicht. Uralte Kulturformen wie Karneval und Komödie haben ihre Wurzeln in der Aischrologie.

Was immer den Präsidenten der Türkei sonst daran hindert, das zu begreifen, schon seine zarte Besaitung steht ihm hier im Weg. Leidenschaftlich geht er selbst gegen Satiriker im Ausland vor, wenn sie, für jeden ersichtlich im Scherz, behaupten, er habe Geschlechtsverkehr mit Ziegen. Im Ergebnis wurde die Frage erst recht debattiert. Barbara Streisand rotiert auf ihrem Anwesen.

Die Menschen in der Türkei haben weniger Glück. Jüngster Fall ist die Verhaftung eines Gymnasiasten von 16 Jahren in der südlichen Provinz Mersin. Er hatte auf einem Wahlplakat dem Präsidenten Erdogan ein Hitlerbärtchen aufgemalt. Nun droht dem Schüler eine Verurteilung wegen »Beleidigung des Präsidenten«, wofür es in der Türkei ein eigenes Gesetz gibt – als gern bemühtes ­Instrument zur Verfolgung politischer Abweichungen. Allein im Jahr 2021 sind 16.753 Menschen aufgrund dieses Gesetzes schuldig gesprochen worden. Verurteilten droht nicht lediglich eine Geldstrafe, sondern Haft.

Halten wir kurz inne: Die Gesetze der Türkei sehen im Vergleich des türkischen Machthabers mit einem faschistischen Herrscher eine Beleidigung des ersteren, verfolgen dann aber den Urheber der Beleidigung mit Mitteln, die in dieser Schärfe typisch für faschistische Ordnungen sind. »Ich schreie dich nicht an!« schrie er aus voller Kehle.

Doch schließen wir versöhnlich: Der Hitler-Vergleich war nicht angemessen. Ein Erdogan-Vergleich hätte vollkommen gereicht.