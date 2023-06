USA: Wählerrechte in Alabama gestärkt

Washington. Der Oberste Gerichtshof der USA hat in einer wichtigen Entscheidung die Rechte schwarzer Wähler im Südstaat Alabama gestärkt. Der Supreme Court in Washington urteilte am Donnerstag mit einer knappen Mehrheit von fünf zu vier Stimmen, dass eine von der republikanischen Parlamentsmehrheit in Alabama beschlossene Wahlkreisaufteilung schwarze Wähler diskriminiere. Die Verfassungsrichter bestärkten zugleich den Voting Rights Act aus dem Jahr 1965 zum Schutz des Wahlrechts von Afroamerikanern. (AFP/jW)