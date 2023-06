UK: »Partygate«-Ermittlung beendet

London. Die Ermittlungen eines britischen Parlamentsausschusses gegen den früheren Premier Boris Johnson in der »Partygate«-Affäre stehen vor dem Abschluss. Die Mitglieder des Privileges Committee hätten dem konservativen Politiker ihre Erkenntnisse übergeben und ihm zwei Wochen Frist für eine Antwort eingeräumt, berichtete die BBC am Freitag. In dem »Warnschreiben« seien Kritikpunkte und entsprechende Beweise aufgelistet sowie die Strafe, die die Abgeordneten empfehlen. Der Ausschuss hatte zu ermitteln, ob Johnson das Parlament in dem Skandal um illegale Lockdownpartys in der Downing Street belogen hat. (dpa/jW)