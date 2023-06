Frankreich: Vertrauter von Macron vor Gericht

Paris. Der frühere Sicherheitsbeauftragte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, muss sich wegen Gewalt gegen Demonstranten erneut vor Gericht verantworten. Benalla traf zum Auftakt des Berufungsprozesses am Freitag morgen bei Gericht in Paris ein. In erster Instanz war er zu drei Jahren Haft verurteilt worden, davon zwei Jahre auf Bewährung. Der frühere enge Mitarbeiter Macrons hatte sich bei einer Demonstration am 1. Mai 2018 wahrheitswidrig als Polizist ausgegeben und Demonstranten verprügelt. Der Fall hat in Frankreich große Entrüstung ausgelöst und Macron unter Druck gebracht. (AFP/jW)