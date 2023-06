Mahmut Abbas nächste Woche in China

Beijing. Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, reist kommende Woche zu einem viertägigen Besuch nach China. Abbas werde die Volksrepublik vom 13. bis 16. Juni auf Einladung von Präsident Xi Jinping besuchen, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Beijing am Freitag mit. China hatte sich als Vermittler im seit Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern angeboten. Im April hatte der chinesische Außenminister Qin Gang in separaten Telefonaten mit der israelischen wie der palästinensischen Seite den Konfliktparteien sein Angebot einer Vermittlung unterbreitet. (AFP/jW)