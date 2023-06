DGB fordert Regeln für KI am Arbeitsplatz

Berlin. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat klare Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Betrieben unter Einbeziehung der Beschäftigten gefordert. Ob in KI-Technologien am Arbeitsplatz mehr Chancen oder Risiken lägen, hänge davon ab, welche Prinzipien verabredet würden, sagte die Gewerkschaftschefin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). »Die wesentliche Frage ist, ob Abläufe und Produktion durch Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz optimiert oder ob Menschen kontrolliert werden sollen«, sagte Fahimi dem RND. (AFP/jW)