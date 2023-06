Grünes Licht für Chipmilliarden

Robert Michael/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz präsentiert Pläne für die Infineon-Fabrik in Dresden (2.5.2023)

Die Halbleiterbranche in Deutschland hat Grund zum Feiern: Die EU-Kommission hat am Donnerstag milliardenschwere Subventionen für insgesamt 68 Mikroelektronikprojekte aus 14 EU-Staaten genehmigt, darunter an erster Stelle die Bundesrepublik. Zu den Vorhaben, die nun realisiert werden können, zählen zum Beispiel Projekte der Halbleiterproduzenten Infineon und Globalfoundries in Dresden oder ein Vorhaben des Chipherstellers Wolfspeed in Ensdorf im Saarland, wo der US-Konzern in Kooperation mit dem Kfz-Zulieferer ZF eine Halbleiterfabrik errichten wird. Insgesamt wollen 56 Unternehmen im Rahmen der 68 Projekte fast 22 Milliarden Euro investieren. Davon werden nach der Genehmigung durch die EU-Kommission 8,1 Milliarden mit staatlichen Geldern bezahlt. 31 der 68 Projekte sind in Deutschland angesiedelt; sie sollen mit ungefähr vier Milliarden Euro aus öffentlichen Töpfen gefördert werden. 70 Prozent davon sollen aus Bundes-, 30 Prozent aus Ländermitteln stammen.

Die Genehmigung der Subventionen, die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel bekanntgab, ist nur ein Teil des gewaltigen Geldregens, den die EU und ihre Mitgliedstaaten auf die Chipbranche niederprasseln lassen, um in der globalen Halbleiterkonkurrenz den Anschluss nicht ganz zu verpassen und nach Möglichkeit sogar den bestehenden Rückstand ein Stück weit aufzuholen. Bereits 2018 hatte die EU-Kommission in mehreren EU-Staaten Subventionen für Mikroelektronikvorhaben im Wert von rund 1,75 Milliarden Euro gestattet; den Rahmen bildete ein sogenanntes Important Project of Common European Interest (IPCEI), eines der typischen EU-Bürokratiemonster, das geschaffen wurde, um eigentlich nicht gern gesehene, weil wettbewerbsverzerrende, Großsubventionen zu legitimieren. Schon damals profitierten vor allem deutsche Halbleiterhersteller wie Infineon oder X-Fab und deren Zulieferer wie Zeiss.

Bei dem jüngsten Genehmigungspaket vom Donnerstag handelt es sich rein formal um ein zweites IPCEI, dessen Volumen freilich dasjenige des ersten Mikroelektronik-IPCEI deutlich übersteigt. Und damit ist noch längst nicht Schluss. Die EU will im Rahmen ihres Chips Act, auf den sich Europaparlament und Ministerrat Mitte April geeinigt haben, alles in allem 43 Milliarden Euro für den Bau von Halbleiterfabriken in EU-Staaten zur Verfügung stellen. Daraus könnten etwa die geplanten Chipwerke von Intel in Magdeburg oder von TSMC in Dresden subventioniert werden – wenn sie denn tatsächlich zustande kommen. Vollkommen sicher ist das noch nicht.

Für Aufsehen hat am Donnerstag gesorgt, dass das Bundeswirtschaftsministerium einen Antrag des Halbleiterherstellers Nexperia auf die Genehmigung von Subventionen in wohl zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe von der IPCEI-Liste genommen und ihm so die bereits zugesagten Mittel faktisch entzogen hat. Nexperia wollte sie nutzen, um in seinem Werk in Hamburg energiesparende Chips zu entwickeln. Der einzige Grund für den beispiellosen Mittelentzug: Nexperia gehört einer chinesischen Firma, dem Konzern Wingtech mit Sitz in Jiaxing nahe Shanghai. Wie das Handelsblatt berichtet, sei die Entscheidung von der Führungsebene des Wirtschaftsministeriums gegen den ausdrücklichen Rat großer Teile der Fachebene getroffen worden. Nexperia habe die Möglichkeit, gegen die Entscheidung zu klagen. Nexperias Chief Operating Officer Achim Kempe hatte bereits kürzlich, als sich die Entscheidung von Minister Robert Habeck abzuzeichnen begann, gefragt: »Will man uns aktiv diskriminieren?«

Habecks Maßnahme stieß am Donnerstag auf offene Kritik nicht nur aus der SPD-Fraktion, deren wirtschaftspolitischer Sprecher Bernd Westphal sie »nicht nachvollziehbar« nannte. Auch der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, ging zu Habecks Vorpreschen auf Distanz. Offenbar wächst die Sorge, das grüne Spitzenpersonal, bislang nicht wirklich durch Fachkenntnis, dafür aber um so mehr durch antichinesischen Missionseifer aufgefallen, könne in seinem überschäumenden Furor am Ende noch größere Flurschäden in den eigenen Reihen anrichten als gedacht.