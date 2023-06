»Air Defender«: Vorbereitungen beendet

Jagel. Die Vorbereitungen für die großangelegte NATO-Luftübung »Air Defender 2023« über Teilen Deutschlands sind abgeschlossen. Das sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, am Freitag auf dem Stützpunkt im schleswig-holsteinischen Jagel. 250 Flugzeuge seien beteiligt, davon 190 Kampfflugzeuge. »Diese einzigartige Verlegung in ihrem Umfang ist in weniger als einer Woche abgeschlossen worden«, freute sich Gerhartz. Allein die US-Luftwaffe habe in den vergangenen Tagen 1.500 Tonnen Material nach Deutschland eingeflogen. Die Übung unter deutscher Führung dauert bis zum 23. Juni. Es ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. (dpa/jW)