Leipzig: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Leipzig. Im Anschluss an das Demonstrationsgeschehen in Leipzig am vergangenen Wochenende im Gefolge des Urteils gegen vier Antifaschisten hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Aktuell seien mehr als 100 Straftaten registriert, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag abend mit. Man stehe vor »komplexen« und »langfristigen« Ermittlungen. Mehr als 20 Beamtinnen und Beamte seien Teil der Ermittlungsgruppe. An dem Wochenende seien 51 Polizisten verletzt worden, hieß es weiter. Gegen insgesamt zwölf Demonstranten sei Haftbefehl erlassen worden. (dpa/jW)