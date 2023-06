»Bürger in Wut« nun »Bündnis Deutschland«

Bremen. Die rechte Bremer Wählervereinigung »Bürger in Wut« (BIW) geht in der 2022 gegründeten Partei »Bündnis Deutschland« auf. In getrennten Urabstimmungen hätten die Mitglieder mit je 95 Prozent der Stimmen für eine Fusion gestimmt, teilten BIW und »Bündnis Deutschland« am Freitag mit. Für die Umbenennung von BIW in Bremen sei nur noch eine technische Abwicklung nötig, sagte Jan Timke, der BIW vor 19 Jahren gegründet hatte. Die am Freitag gegründete Bürgerschaftsfraktion firmiert bereits unter dem Namen »Bündnis Deutschland«. BIW hatte bei der Bremer Bürgerschaftswahl im Mai 9,4 Prozent der Stimmen erhalten. (dpa/jW)