Honduras: Präsidentin besucht China

Shanghai. Die Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, ist zu einem Besuch in China eingetroffen. Erste Station der fünftägigen Visite war am Freitag Shanghai. In Beijing wird die linke Präsidentin auch mit Staatschef Xi Jinping zusammentreffen. Die Regierung des mittelamerikanischen Landes hatte im März die Beziehungen zur abtrünnigen Provinz Taiwan abgebrochen. Castro will nicht zuletzt die Kooperation ihres zehn Millionen Einwohner zählenden Landes mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausbauen. Weltweit gibt es nur noch 13 meist kleinere Länder mit diplomatischen Beziehungen zu Taiwan.(dpa/jW)