Keine Aftershow für Rammstein

Berlin. Nach den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann verbietet Berlin bei Konzerten der Band Aftershowpartys. »In Berlin wird es in den Liegenschaften, die ich verantworte, keine Aftershowpartys der Band geben«, teilte Innensenatorin Iris Spranger am Mittwoch mit. Es gelte, die Ermittlungen abzuwarten, »aber die Vorwürfe wiegen so schwer, dass Schutz und Sicherheit der Frauen hier absoluten Vorrang haben«. (AFP/jW)