Von Frauen und Rechten

Zu Gefängnis verurteilt, weil sie sich gegen einen Vergewaltiger wehrte: Reyhaneh Jabbari in dem Film »Sieben Winter in Teheran« Reyhaneh im Gerichtssaal (Filmszene)

Es geht um Frauensolidarität im Iran. Die gemeinsamen mutigen Kämpfe für Frauenrechte verhelfen den Aktivistinnen zur Stärke ihrer Persönlichkeit, die sie zugleich ausstrahlen. »Sisterhood« ist das magische Wort, um das sich beim iranischen Filmfestival »Visions of Iran« in Köln ab diesem Freitag abend alles dreht. Die Filme – und das ist das Tragische – werden zu einer Zeit gezeigt, in der die Regierung des Iran die Proteste der Bevölkerung gewaltsam niedergeschlagen lässt – mit Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Ermordungen und Hinrichtungen. Unter dieser Spannung stehen die beim Festival präsentierten Filme. Nicht nur durch ihre Inhalte erscheinen sie teilweise revolutionär, ihre besondere Machart sorgt für frischen Wind in der Filmkultur.

Notwehr als Verbrechen

Zum Beispiel das Dokufilmdrama »Seven Winters of Teheran« von Steffi Niederzoll: Die deutsche Filmemacherin dokumentiert den Fall von Reyhaneh Jabbari, die 19jährig zum Tode verurteilt wurde, weil sie ihren Vergewaltiger, einen Geheimdienstagenten, der unter dem Schutz der autokratischen Eliten des Landes steht, in Notwehr erstach. Freilich stellt sich in dem gut recherchierten Werk die Frage: Wie ist filmisch darzustellen, was aufgrund der Diktatur des Mullah-Regimes im Iran mit der Kamera nicht aufgezeichnet werden kann? Niederzoll schafft es, in Zusammenarbeit mit der Kamerafrau Julia Daschner, den staatlich organisierten Femizid zu thematisieren: mittels Modellen, die die Realität nachbilden, Zeugenberichten aus dem Exil, mittels aus dem iranischen Knast herausgeschmuggelten Handyaufnahmen und anderen Materialien. Gemeinsam mit ihr hat Jabbaris Mutter Shohle Pakravan den Fall im Buch »Wie man ein Schmetterling wird« verarbeitet. Am Eröffnungsabend wird das Festival beide zum Filmgespräch bitten.

Sieben Jahre saß die junge Iranerin Reyhaney vor ihrer Erhängung 2014 im Todestrakt, setzte sich dort für Frauen­rechte und andere Inhaftierte ein. Trotz des immensen Drucks auf sie nahm sie die Aussage gegen ihren Peiniger nicht zurück, stand bis zuletzt für die Wahrheit ein. Ihre Mutter ist so zur Aktivistin für Menschenrechte geworden, kämpfte um das Leben ihrer Tochter, und macht sich seither für die Abschaffung der Todesstrafe weltweit stark. Die Filmemacherin Niederzoll zieht das Fazit: Auch die Freiheit, in der wir in Deutschland leben, sei nicht selbstverständlich. »Wir müssen sie schützen.«

Grundlegende Rechte

Davon, wie couragiert die Iranerinnen aktuell den Frauenkampf organisieren, um grundlegende Rechte in ihrem Land wieder einzuführen, handelt Mina ­Keshavarzs eindrucksvoller Dokumentarfilm »The Art of Living in Danger« (Die Kunst, in Gefahr zu leben). Der Film läuft beim Festival in Farsi mit englischen Untertiteln. Historische Bilder belegen, wie Frauen dereinst ihren Kampfgeist gegen den Kolonialismus richteten – ohne zu ahnen, dass das Familienrecht nach der iranischen Revolution von 1978 und 1979 abgeschafft werden wird. Weshalb sie auch heute noch in Angst, nicht zuletzt vor Gewalt in der eigenen Lebenspartnerschaft, leben müssen. Die Filmemacherin begleitet Frauen, die für Veränderung kämpfen und sich dabei gegenseitig unterstützen. Elanvoll setzen sie sich ein, das Recht auf Gleichbehandlung in einem ausgearbeiteten Gesetzentwurf zu verankern.

Oktroyiertes Schweigen

Eine der Stärken des Films: politisch zu thematisieren, dass zur Ausübung der physischen Gewalt auch staatlich oktroyiertes Schweigen gehört. Eben das gilt es zu brechen. Gezeigt wird, mit welch lächerlichen Argumenten die herrschende männliche Klasse versucht, den Kampf um Frauenemanzipation niederzuringen. Patriarchen geben sich überzeugt, über dem Gesetz zu stehen; Frauen könnten sich mit »Pots and Pans« (mit Töpfen und Pfannen) selbst verteidigen. Frauenunterdrückung kann mit einer Bildungsoffensive bekämpft werden, wenn Frauen das Schweigen auch über mentale und verbale Gewalt durchbrechen. »Schreibt eure Geschichten auf«, heißt es in der Kampagne der Aktivistinnen. Bedrückende Geschichten kommen ans Tageslicht: »Er hielt mich zu Hause eingesperrt, ich durfte nicht ans Telefon, keine Arbeit annehmen.« Die Filmemacherin belegt am Exempel ihrer Großmutter Nurijan, dass es so nicht bleiben darf. Von ihr existieren kaum Bilder; wenn, dann unscharfe: Sie musste ein Schattendasein führen. Die Frauen, die Workshops veranstalten, um die Gegenwehr zur Frauen­befreiung aufzubrechen, haben allerdings erkannt: Männer werden nicht als Monster geboren. Die Aufgeschlossenen können im Kampf mitgenommen werden.

Marita Loosen-Fox’ Kurzfilm »Zoom«, der auf dem Festival und als Magazinbeitrag in der »Kurzschluss«-Ausgabe am 24. Juni auf Arte läuft, zeigt: Die feministische Freiheits­bewegung prägt das Bild der Frau im iranischen Film neu. Der Kampf gegen Diskriminierung, Zensur, gesetzliche Willkür und Todesstrafe wird laut. Die Stimme der Freiheit erhebt sich und wird trotz der Drohungen des Regimes nicht zu stoppen sein.