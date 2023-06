Purple Power

IMAGO/Pacific Press Agency

Manches dauert viel zu lang. Die Gleichberechtigung der Geschlechter im modernen mitteleuropäischen Staat Schweiz zum Beispiel ist kaum mehr als vier Jahrzehnte her. Seit dem 14. Juni 1981 gelten Frauen und Männer in der Schweiz als gesetzlich gleichberechtigt. Am 14. Juni 1991, zehn Jahre nach der Volksabstimmung, die den Weg für die Gleichberechtigung ebnete, fand ein großer »Frauenstreik« statt. »Wenn Frau will, steht alles still« war das Motto des Streiks, Hunderttausende Bürgerinnen nahmen daran teil, nicht zuletzt, um gegen die stockende Umsetzung des Verfassungsartikels und weiterhin bestehende strukturell patriarchale Verhältnisse zu protestieren. Die Initiative zum Frauenstreik kam von Arbeiterinnen im Kanton Jura, sie wollten auf das starke Gefälle bei den Löhnen hinweisen. Seither findet der Frauenstreik jedes Jahr statt. Auch am nahenden 14. Juni wird die Schweiz für einen Tag Violett tragen. Das Foto zeigt eine Demonstration zum Tag des Frauenstreiks in Lausanne vom 14. Juni 2022. (jW)