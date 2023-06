Verdacht: Afghanische Schülerinnen vergiftet

Kabul. Im Norden Afghanistans ist es am Montag an zwei Schulen möglicherweise zu Vergiftungen gekommen. Wie Omair Saripuli, Direktor der Informationsbehörde in der Provinz ­Sar-i Pul, dpa mitteilte, hatten fast 90 Kinder über Symptome wie Atemnot und Übelkeit geklagt. Die meisten seien Mädchen. Der afghanische Nachrichtensender Tolo News sprach von 77 betroffenen Schülerinnen. (dpa/jW)