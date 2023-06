Nachschlag: Rote Burschenschaft

de.wikipedia.org/wiki/Kommunistischer_Bund_Westdeutschland#/media/Datei:Maikundgebung_1976_des_Deutschen_Gewerkschaftsbundes_(DGB)_auf_dem_Rathausplatz_(Kiel_67.443).jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Mit wehender Fahne in die Staatsapparate: KBW (hier in Kiel 1976)

Der studentische Westmaoismus in Gestalt zahlreicher K-Gruppen war ein kurzlebiges Phänomen in der Geschichte der alten Bundesrepublik. Von den Organisationen und ihrer Programmatik scheint nichts mehr übrig. Das ist kaum zu bedauern. Geblieben sind ihre Kader. Etliche Minister auf Bundes- und Landesebene, die dem Land und dessen Bevölkerung eine Reform genannte Verarmungspolitik verordnet und den Krieg wieder normal gemacht haben, akademische Eliten, die erklären, warum Russland der Feind ist. Daraus freilich spricht Kontinuität. Hauptfeind der K-Gruppen war damals, ab Mitte der 1970er, die Sowjetunion. Aus dem Reigen der »roten Burschenschaften« – ex post nämlich veritable Karriereschmieden – sticht der Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW) hervor, der besonders viele seiner Mitglieder in den ideologischen Staatsapparaten der BRD unterbringen konnte. Vor ziemlich genau 50 Jahren gegründet, spendiert das Radio ein nicht sonderlich vielsagendes Feature. Fluchtpunkt: die Grünen. Mehr muss man nicht wissen. (brat)