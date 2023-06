Ein Herz für den Hamster

Peter van Heesen Hier kann doch keiner mehr leben: »Cats of Berlin«

Wahrscheinlich ist es schon ein Weilchen her, dass auf dem Gelände der Berliner Bärenquell-Brauerei die »Internationale« angestimmt wurde. Und das im Rahmen einer »Cats«-Inszenierung! Gesungen wird das proletarische Kampflied aber nicht von den bohemienhaften und aus bürgerlichen Stuben vertriebenen Mäusejägern, sondern von einem Trio von Paarhufern, das sich selbst tapfer als »Kommunistenschweine« vorstellt. Da wird das Schweinerecht herbeigesungen, keine Katz, kein Hund und auch kein Mensch kann Rettung bringen, nur der Zusammenhalt der Schweine selbst. Der Funke springt über von den kleinen rosigen Bühnenstars auf die großen rosigen Wesen im Publikum. Es wird mitgesungen und mitgesummt.

Überhaupt gibt es hier einiges zum Mitmachen. Die Katzen, die an einer Art Gesangswettbewerb teilnehmen, fordern zum Mitsingen und Anfeuern auf. Für eine nette kleine Choreographie mit Hüftschwung und 180-Grad-Drehung wird das Publikum aus den Sitzen gebeten.

Doch nicht alles ist heiter in diesem »Cats«-Berlin, entworfen von der Regisseurin Marielle Sterra und dem Dramaturgen Dennis Depta, die gemeinsam die eher punk- und indieaffine Musiktheatergruppe Glanz & Krawall aus der Wiege gehoben haben. Das auf drei Katzen reduzierte Ensemble (Monika Freinberger, Valerie Oberhof und Kara Schröder) berichtet etwa davon, wie während der Pandemie erst alle Menschen ein Haustier haben wollten und dann später wieder aussetzten, als es nutzlos und lästig geworden war. Von Katzenfuttermangel und Klopapierfetischismus wird erzählt, und davon, was passiert, wenn eine fürsorgliche Katze im menschlichen Kind des Haushalts den Satan zu erkennen glaubt und auf Attacke umschaltet.

Anders der Hamster. Der ist nicht selten ein Beutetier für Katzen. Das Internet weiß aber auch von friedlicher Koexistenz in Mensch-Tier-Haushalten zu berichten. Hamster Klaus Michael ist im »Cats of Berlin«-Kosmos zunächst der Ausgeschlossene, der seiner Wut Ausdruck verleiht. Am Ende wird er dann doch in die tierische Gemeinschaft aufgenommen, und eine Art Allianz der Tiere entsteht.

»Cats of Berlin« wandelt souverän auf dem schmalen Grat zwischen latenter Musicalverachtung und dem großen Reiz, den das Genre wegen der eingängigen Nummern unzweifelhaft besitzt. Die Produktion belächelt den Erfolg der Vorlage und macht sich noch viel lieber über den Misserfolg der Filmadaption lustig – sogar die arme Judi Dench, die für ihre Nebenrolle in »Cats« für den Anti-Oscar »Goldene Himbeere« nominiert wurde, muss erscheinen. Webbers »Cats« wird als Vorlage für eine Erzählung über Neoliberalismus und Digitalkapitalismus genutzt. Das hat im engeren Sinne nur bedingt aufklärerischen Wert, wie ihn einst die proletarischen Revuen eines Erwin Piscator hatten. Denn das Publikum, zu dem hier orchesterunterstützt gepredigt wird, weiß das alles ja doch schon ziemlich genau.

Aber »Cats of Berlin« liefern eine ironische Erinnerung an das eigene Wissen. Und wenn sich am Ende die possierlichen Tierchen als menschliche Tierdarsteller mit depressiven Anlagen outen, die sich als Patientenkollektiv zusammengefunden haben, um als Tiere einen Ausweg aus ihren menschlichen Miseren zu finden, dann möchte man sich glatt anschließen. Nicht zuletzt aus Freude darüber, dass so das Sozialistische Patientenkollektiv aus Heidelberg noch einmal eine beiläufige Erwähnung findet.