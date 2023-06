Widerstand im Namen der Menschenrechte

Stefan Boness/IPON Demonstration für Flüchtlingsrechte

Die Linke Bayern wies am Donnerstag auf einen Vorfall während des Kirchentags in Nürnberg hin:

Am Rande des Podiums zum Thema Flucht und Migration zeigten Aktivist:innen von Die Linke ein Banner gegen den Asylkompromiss 2.0 und wurden daraufhin von Mitarbeiter:innen des Kirchentags der Veranstaltung verwiesen. Am Donnerstag wird von den EU-Innenminister:innen der Asylkompromiss 2.0 verhandelt. (…) Dass nun friedlich Protestierende, die auf diese seit 30 Jahren krasseste Verschärfung des Asylrechts hinweisen wollen, mit dem Verweis aufs Hausrecht von der Veranstaltung verwiesen werden, macht sprachlos – insbesondere weil der Kirchentag mit seinem Motto »Jetzt ist die Zeit« auch für Diskurs, Dialog und dem gemeinsamen Austausch für eine bessere Welt wirbt.

Landessprecherin Kathrin Flach Gomez, die mitprotestiert hat, erklärt dazu: »Als politisch aktive Christin und Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche bedeutet für mich Christsein auch Teilhabe am Diskurs und das Recht auf Mitgestaltung gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Dass ein Transparent – friedlich hochgehalten, ohne dass Menschen die Sicht genommen wird – nun dazu führt, dass wir von der Veranstaltung verwiesen werden, ist mir daher wirklich unbegreiflich. Denn die politische Botschaft unseres Transparentes ›Jetzt ist die Zeit: Barmherzigkeit statt Festung Europa‹, sollte gerade in der Kirche kein Affront, sondern eine Selbstverständlichkeit sein, denn vor Gott sind nach dem christlichen Menschenbild alle Menschen gleich, und die Europäer sind nicht mehr wert als zum Beispiel Menschen, die aus einem Land auf dem afrikanischen Kontinent kommen.« (…)

Felix Braunsdorf, Experte für Flucht und Migration von Ärzte ohne Grenzen Deutschland, erklärte zu den Asylplänen der EU:

»Wir fordern ein Ende der Abschreckungspolitik der EU gegenüber Geflüchteten und Migrant*innen, die massive Auswirkungen auf die Gesundheit dieser Menschen hat. Gefängnisartige Camps, wie auf den griechischen Inseln, wirken sich negativ auf die Gesundheit von Schutzsuchenden aus, von denen viele traumatisiert sind. Auf den griechischen Inseln können wir etwa beobachten, dass es in sogenannten geschlossenen Zentren mit kontrolliertem Zugang (CCAC) nur eine unzureichende medizinische Versorgung gibt. (…) Dieses Modell als Blaupause für die gesamte EU-Außengrenze zu nehmen, würde ein System etablieren, das in Kauf nimmt, Leid zu verschärfen.

Entlang der EU-Außengrenzen behandeln unsere medizinischen Teams Menschen mit Brüchen, Schnittwunden und anderen Verletzungen, die durch fünf Meter hohe Stacheldrahtzäune verursacht wurden. Die größer werdenden Grenzmauern und -zäune der EU lassen die Opferzahlen steigen. Außerdem sind wir besorgt, dass Schutzsuchende bereits an der EU-Außengrenze in Drittstaaten zurückgeschoben werden könnten, zu denen sie keinerlei Verbindung haben und in denen kein ausreichender Schutz gewährleistet wird. Die Auslagerung von Verantwortung, die mit dem EU-Türkei-Deal begann, darf nicht europäisches Recht werden.

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) darf nicht auf Auslagerung, Abschreckung und Abschottung basieren. Wir appellieren an die EU und ihre Mitgliedstaaten, sich ihrer historischen Verantwortung bewusst zu werden: Es braucht eine Flucht- und Migrationspolitik, die Menschenleben schützt! (…)