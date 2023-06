Demokratieverachtung

Eric Gaillard/REUTERS »Demokratie, nicht 49.3«: Proteste gegen Macron in Nizza (28.3.2023)

Als sich Frankreichs Gewerkschaftsführer und Lohnabhängige am Montag auf den einen Tag später folgenden 14. Großkampftag gegen die »Rentenreform« vorbereiteten, suchte ihr sehr katholischer Staatschef sein Heil im Glauben. Mit großem Gefolge stieg er auf den Mont-Saint-Michel, eine Art Gottesthron hoch über den Wassern des Ärmelkanals, wo Benediktinermönche das Millennium der steinernen Abtei und ihrer in den Himmel ragenden Kathedralentürme zelebrierten. Befreit vom unangenehmen Lärm des Protests gegen seine »Rentenreform«, predigte der Staatschef französischen »Universalismus«, der »hier vor tausend Jahren« seinen Ursprung gefunden habe: »Wir sind ein Volk von Erbauern.« Jedenfalls jene Malocher, muss an dieser Stelle ergänzt werden, die einst die Steine auf den 157 Meter hohen Hügel schleppten, angetrieben von der christlichen Geistlichkeit und ohne jeden Rentenanspruch.

Macrons »Universalismus« ist einer, den es nicht gibt. Jener, den die Philosophie kennt, datiert nicht im Mittelalter, sondern in der Aufklärung und ihrer Distanz zu kirchlichem Klamauk, sowie in der Revolution von 1789, den die höhere, soll heißen unproduktive, französische Klasse bis heute nicht verdaut hat. Der Parlamentarismus aber, der sich aus dieser Revolution und den von ihr erklärten »universalen« Menschenrechten entwickelte, ist Macrons Sache nicht.

In seiner zweiten Amtszeit zeigt der Mann, der den Franzosen seit Jahren den »Wunsch nach einem König« aufzuschwatzen versucht, dass Demokratie sich für ihn darauf zu beschränken hat, dass die Leute immer mal wieder einen angekreuzten Zettel in eine amtlich beglaubigte Urne stecken. »Die Straße«, wie das Volk im Präsidentenpalast Élysée gern genannt wird, verfügt über »keinerlei Legalität«, weiß Macron, wenn sie sich lautstark gegen eine »Rentenreform« auflehnt, die auf Lohnarbeit angewiesene Menschen zwingen wird, zwei Jahre länger als bisher auch Steinquader auf einen Hügel zu schleppen. Was nun das Parlament für ihn bedeutet, hat der Verkünder des christlich-kapitalistischen »Universalismus« nie näher erklärt. Es konnte aber in den vergangenen Monaten regelmäßig beobachtet werden.

Neben seiner lückenlos dokumentierten Verachtung für Leute, die beispielsweise ihm und seinesgleichen den Dreck vor den Palasttoren wegräumen, registrierten selbst die dienstfertigsten Abgeordneten seiner eigenen Fraktion, dass der Chef sie in entscheidenden Momenten lieber nicht brauchen möchte. Sein Rentendiktat dekretierte und legalisierte er schlau mit Hilfe der ganz im Sinne aller Präsidenten formulierten Verfassung, ohne sie auch nur anzuhören. Dem französischen Wahlvolk aber werden die schwer missbrauchten Artikel 49.3, 47.1, 44.3 und 40 sowie die geschändete Idee von Demokratie in Erinnerung bleiben. Das hofft nicht nur Marine Le Pen, die in diesen Tagen zur vorläufigen Favoritin für die nächste Präsidentschaftswahl (2027) aufstieg.