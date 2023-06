Pfeifen, Trommeln, Lohnplus

ver.di Rund 1.500 Menschen versammelten sich am Donnerstag auf dem Goseriedeplatz in Hannover

Lautes Pfeifen. »Können Sie den Anfang bitte noch mal wiederholen? Es war gerade viel zu laut hier!« ruft Tobias Morchner in sein Telefon. Der Verdi-Pressesprecher vom Landesbezirk Niedersachsen/Bremen steht am Donnerstag auf dem Hannoveraner Goseriedeplatz neben der Bühne und erklärt gegenüber junge Welt, dass Gewerkschaftskollegin Sabine Gatz gerade auf selbiger steht. Rund 1.500 Beschäftigte des Einzel- und Großhandels haben sich am Vormittag zur zentralen Streikkundgebung versammelt, wird die Verdi-Verhandlungsführerin im Einzelhandel im jW-Gespräch einige Minuten später erklären, immer wieder von lautem Pfeifen und Trommeln begleitet.

Anlass für das Platzkonzert sind die bundesweit angelaufenen Tarifrunden der Branche. Am Dienstag ging die zweite Verhandlungsrunde für Niedersachsen und Bremen ergebnislos zu Ende, teilte Verdi mit. Demnach sind in den am Mittwoch folgenden Gesprächen mit den Unternehmervertretern des Großhandels ebenfalls »die Fronten verhärtet«, es sei bereits »absehbar (…), dass es kein Vorankommen in den Verhandlungen geben wird«.

Also Zeichen setzen. Da die Kapitalseite ihre Angebote bundesweit koordiniert, hat die Gewerkschaft ihren Forderungskatalog ebenfalls einheitlich abgestimmt, auch wenn die Gespräche regional zu unterschiedlichen Zeiten geführt werden. Für den Einzel- und Versandhandel fordert Verdi bei zwölf Monaten Laufzeit eine Gehaltsanhebung um 2,50 Euro pro Stunde, »für die Einkommensstufe des größten Teils der Beschäftigten ein Plus von 14,4 Prozent«, wie Verhandlungsführerin Gatz im jW-Gespräch erläutert. Der Groß- und Außenhandel soll 13 Prozent Lohnplus erhalten, die Auszubildendenvergütung soll nach Willen der Gewerkschaft im gesamten Handel um 250 Euro angehoben werden. Die Tarifverträge sollen zudem allgemeinverbindlich für alle Betriebe der Branche gelten.

Auch die Gewerkschaft kann überregional. Für diesen Freitag sind auch Warnstreikaktionen in anderen Regionen angekündigt. In Bayern, wo die Beschäftigten bereits am Mittwoch in den Ausstand getreten waren, werden die Arbeitsniederlegungen laut Verdi fortgesetzt. Im Saarland und Rheinland-Pfalz sollen zeitgleich Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel stattfinden.

Bei einer Befragung in Bayern unter 10.000 Kolleginnen und Kollegen aus Groß- und Einzelhandel, über die Verdi am Donnerstag berichtete, sprachen zwischen 73 und 76 Prozent der Beschäftigten von aktuellen Schwierigkeiten beim Bestreiten ihres Lebensunterhalts. 87 Prozent im Einzel- und 89 Prozent im Großhandel gehen demnach von einer Rente aus, die beim derzeitigen Gehalt nicht vor Altersarmut schützt. Eine stärkere Anhebung bei den unteren Gehaltsstufen unterstützen 68 Prozent, 84 Prozent der Befragten fordern demnach die Allgemeinverbindlichkeit der Verträge.

Das Angebot der Unternehmerseite sei »viel zu wenig« und bedeutet für die Beschäftigten Reallohnverlust: Die Forderungen der Gewerkschaft sollten statt dessen für ein »rentenfestes Entgelt« in der Branche sorgen, erklärte Sabine Gatz am Donnerstag gegenüber dieser Zeitung. Für Beschäftigte im Einzelhandel – mehrheitlich Frauen – sei »Altersarmut später die Regel«. Der Bereich sei insgesamt von einem sehr geringen Lohnniveau betroffen, so die Gewerkschafterin, »da sich zwei Drittel der Beschäftigten in Teilzeit befinden – nicht weil sie es wollen, sondern weil die Arbeitgeber ihnen Flexibilität abverlangen«.

Die Kapitalseite bewegt sich bei ihren Angeboten zwischen fünf und 6,5 Prozent Entgelterhöhung in 24 Monaten. Hier und da steht auch noch die konzertierte Inflationsausgleichsprämie auf dem Zettel, allerdings bislang unter 1.000 Euro. Freilich keine Basis für eine Einigung mit Beschäftigten und Gewerkschaft. Abschlüsse »der Kolleginnen und Kollegen« aus unlängst vergangenen Tarifrunden, die den Reallohnverlust nicht ausgleichen konnten, etwa bei der Deutschen Post oder im öffentlichen Dienst, möchte Gatz nicht kommentieren. Nur soviel: Im Handel werde »gekämpft, bis unsere Forderungen erfüllt sind«.