Kampf gegen das »Monster«

Gonzalo Fuentes/REUTERS Nicht nur Luxusgüterunternehmer, sondern auch Medienmogul: Bernard Arnault ist der reichste Mensch der Welt

Die Pariser Wirtschaftszeitung Les Échos kämpft um ihre redaktionelle Unabhängigkeit. An sich keine große Neuigkeit in einer Medienwelt, in der sich Milliardäre jeglicher Couleur Zeitungen einkaufen, um im politischen Machtkampf Gewichte in ihrem Sinn zu verschieben. Im aktuellen Fall versuchen die Pariser Journalisten, sich gegen einen der weltweit mächtigsten Industriebosse durchzusetzen: Gegen Bernard Arnault, den, wie es heißt, reichsten Menschen der Welt. Die Journalistenvereinigung (Société des Journalistes, SDJ) des Wirtschaftsblatts rief am Donnerstag vergangener Woche einen zunächst auf lediglich 24 Stunden beschränkten Streik aus.

Arnault ist nicht nur der uneingeschränkte Herrscher über den faden Kosmos der Luxusgüter. Unter dem Kürzel LVHM vereinigte er in den vergangenen Jahrzehnten alles, was der Normalverdiener sich selten oder gar nicht leisten kann. Vom Duftstoff über den Champagner bis hin zum sündhaft teuren Handtäschchen für die Dame aus reichem Haus. Diesen Besitz, dem er schon die Tageszeitung Le Parisien eingegliedert hatte, ergänzte er 2007, ganz standesgemäß, durch das Finanzblatt Les Échos. Die seither permanent schwärenden Spannungen zwischen Redaktion und Unternehmer eskalierten in der vergangenen Woche, weil Arnault – vertreten durch Pierre Louette, seinen Direktor der Mediensparte – den Journalisten die ursprünglich vertraglich garantierte Mitbestimmung bei der Ernennung eines neuen Chefredakteurs verweigerte.

Der eigentliche Skandal, der sich der französischen Öffentlichkeit seit März präsentiert, ist eine offensichtliche Absprache zweier Medienmogule: Arnault und sein Oligarchenkollege Vincent Bolloré hätten beschlossen, sich zumindest zu Hause in Frankreich keinen Konkurrenzkampf zu liefern. Vor diesem Hintergrund sei der bisherige Chefredakteur der Échos, Nicolas Barré, wiederholt unangenehm aufgefallen. Mehrere Artikel, darunter die positive Besprechung einer Bolloré-Biographie mit dem Titel »Geschichte eines Monsters« – Autor ist Érik Orsenna, Schriftsteller und renommiertes Mitglied der Académie française – sowie ein Bericht über die Ermittlungen der Finanzjustiz gegen LVHM, hätten den leicht erregbaren Bolloré und auch Arnault offenbar so schwer verärgert, dass der LVHM-Boss sich am 20. März entschlossen habe, seinen Chefredakteur Barré zu opfern. Auf den Stuhl des als widerstandsfähig geltenden Barré ließ er dessen Stellvertreter François Vidal setzen, einen von der Redaktion als »wenig unabhängig« bezeichneten Günstling der Konzernleitung.

Dass sich Bolloré und LVHM-Aktionäre in die Redaktionsarbeit von Les Échos einmischen und sogar am Sturz Barrés beteiligen konnten, beförderte den Aufstand der Journalisten. Besonders Bolloré dürfte bei allen Lohnabhängigen und Gehaltsempfängern Frankreichs eine Art Brechreiz auslösen. Der Besitzer mehrerer TV-Kanäle, verschiedener Printprodukte wie Voici, Capital, Paris Match und Gala sowie der Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche gilt mit seinem Konzernkonglomerat Vivendi – nach dem Erwerb des internationalen Großverlags Hachette – inzwischen als der mächtigste Medienmann in Frankreich. Die Redaktion der Échos kämpft daher nicht nur gegen ihren eigenen Chef Arnault, sondern auch gegen Bolloré.

Ende der vergangenen Woche forderten die Redakteure der Échos ein, was ihnen nach ihrer Ansicht zusteht und ständig verweigert wurde: Das Recht auf Veto sei 2007 »schwer erkämpft worden« und habe sich öffentlich in der beiderseits akzeptierten Formel »Unabhängigkeit ist kein Luxus« niedergeschlagen; ein Spruch, der dem Luxusunternehmer Arnault schon damals schwer auf den Magen geschlagen haben dürfte. Am Donnerstag vergangener Woche detaillierte die Redaktion ihr Credo: Journalistisch behandelt werden müssten »alle Themen – ohne Zensur und ohne jeden Diensteifer«, es gelte daher, für eine Festigung der redaktionellen Unabhängigkeit zu sorgen.