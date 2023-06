Nachschlag: Russland und wir

Alexander Ermochenko/REUTERS Wer hier noch lebt, braucht vieles, aber keine westlichen »Befreier«: Wohnkomplex in Sjewjerodonezk (1.7.2022)

»Arte verbreitet Moskaus Kriegsnarrativ«, stand in der FAZ vom 1. Juni. Wenn das stimmt, ist die Erzählung des Kremls realitätsnäher als manch andere. »Ich bin gegen den Krieg«, erklärt die freie Dokumentarfilmerin Irina Semenowitsch zu Beginn der Reportage. Vorbei an Schlaglöchern und Minenwarnschildern geht es in die »neu eroberten Gebiete, zu denen westliche Journalisten nur selten Zutritt haben«. Man sieht Schneematsch in Lugansk, monotone Landschaften, ausgebrannte Plattenbauten in Sjewjerodonezk. In den Ruinen versprengte Gestalten. »Russland sind wir«, sagt einer. Und: »Wir wollen jetzt essen, nicht morgen.« Später werden Hilfslieferungen aus Moskau von einem Lkw geladen, etwa für eine Schule in Solote. Eine Lehrerin zeigt zerschossene Fenster, schwört auf die russische Kultur. Unterlegt ist vieles mit schwermütigen Geigentönen. Das Schlimmste, was diesen Menschen passieren könnte, wäre wohl eine Befreiung durch den Westen. Der Film soll noch bis Mai 2026 in der Mediathek zu finden sein. (xre)