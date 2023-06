ZUMA Press/imago/Montage jW

Eindringlich und aufrührend

Zu jW vom 30.5.: »Kostümverbot. Staatsschutz vs. Roger Waters«

Am 28. Mai besuchte ich das Konzert von Roger Waters in der Frankfurter Festhalle. Das war Kunst auf allerhöchster Stufe: eindringlich, aufrührend und parteiisch für die Schwachen, gegen Kapitalismus, gegen Totalitarismus und Faschismus, gegen Rassismus und vor allem gegen Krieg. Die großartige Musik und die dazu passenden beeindruckenden grafischen und bildnerischen Darstellungen sowie realen Bilder und Filmsequenzen entfalten eine ungeheure Wirkung. Im Konzert war nicht ein Hauch von Antisemitismus zu spüren, es sei denn, man sieht schon im Schießen eines israelischen Panzers oder im Schriftzug eines israelischen Rüstungskonzerns auf einem Schwein Antisemitismus. Grotesk sind die Ermittlungen der Berliner Polizei gegen Waters wegen des Tragens einer »Naziuniform«. Da haben Eiferer den Film »The Wall« nicht gesehen beziehungsweise die Persiflage nicht verstanden. Will man jetzt auch den Film von Charlie Chaplin »Der große Diktator« verbieten, weil der da auch eine »Naziuniform« trug? Man fühlt sich sehr an die McCarthy-Ära in den USA erinnert. Auch die Berichterstattung in den Mainstreammedien über das Konzert ist fragwürdig. Da ist von Krokodilstränen die Rede (Waters schossen während des Konzertes die Tränen in die Augen, als er erklärte, dass er wegen der Geschichte der Frankfurter Festhalle die besagte Uniform nicht tragen würde), oder es wird vermutet, Waters habe Kreide fressen müssen vorm Konzert (FAZ vom 29.5.). Was ist das für ein hasserfüllter, vorurteilsbehafteter Journalismus? In großen Buchstaben prangte im Konzert an den Wänden: »Free Julian Assange«. In den Artikeln der Mainstreammedien wird der Name Assange nicht erwähnt. Warum wohl nicht? Mit Antisemitismus oder Verschwörungstheorie kann man die Tatsache seiner Inhaftierung ja nicht abtun. Ebenfalls unerwähnt bleibt der minutenlange stehend gespendete Beifall, den Waters und seine Musiker und Mitarbeiter am Konzertende von den Tausenden von Besuchern bekamen.

Wolfgang Koch, per E-Mail

Grenzenlose Ignoranz

Zu jW vom 3./4.6.: »Klage von Kriegsverbrecher abgewiesen«

Eine Ergänzung (…): Wie im Artikel beschrieben, geht es keinesfalls nur um diesen einen uniformierten Mörder. Es gibt beispielsweise das Video einer Helmkamera, auf dem zu sehen ist, wie ein australischer Soldat (Oliver Schulz) einen am Boden liegenden, unbewaffneten und offensichtlich keine Gefahr darstellenden jungen Afghanen (Dad Mohammad) aus kürzester Distanz mit drei Schüssen tötet. Das ganze wurde durch die Helmkamera eines Hundeführers aufgezeichnet. Im Video, das der Öffentlichkeit zugänglich ist, wird der Moment, wo der Afghane ermordet wird, ausgeblendet, man hört nur den Ton. Was zu hören ist, sind die Schüsse und der Hundeführer, der energisch seinen Hund ruft, weil er sich offenbar mehr darum sorgt, sein Hund könnte in die Schusslinie geraten, als womöglich zu verhindern, dass ein unschuldiger Mensch ermordet wird. Es gab seinerzeit eine Untersuchung durch das australische Militär, weil sich Dorfälteste bei den australischen Besatzungsbehörden beschwert haben. Selbstredend wurde das dann als gerechtfertigte Tötung eingestuft, weil die Soldaten gelogen haben (der Afghane hätte ein Funkgerät in der Hand gehabt, das war die erste Lüge, und er wäre aus 15 bis 20 Meter Entfernung erschossen worden, die zweite Lüge). Man kann angesichts dieser Spitze des Eisbergs nur erahnen, was die Besatzer in Afghanistan noch so alles angerichtet haben, was unter einem Berg von Lügen, Menschenfeindlichkeit, Korpsgeist und grenzenloser Ignoranz der »Wir sind die Guten«-Attitüde im Westen begraben liegt. Genau in diesem Fall, bei dem das Video bereits vor über drei Jahren öffentlich wurde, wurde der australische Soldat nach jahrelanger »Ermittlung« vor drei Monaten endlich angeklagt. Das Verfahren läuft offenbar noch.

Ralf Schuster, Gießen

Ratlos

Zu jW vom 3./4.6.: »18-Prozent-Panik«

Angenommen, nächsten Sonntag wäre Bundestagswahl, und angenommen, ich würde meine Wahlentscheidung von den Aussagen dieses Artikels abhängig machen: Ich wäre kein bisschen klüger als vorher! Denn praktisch rät der Autor von allen gegenwärtigen Bundestagsparteien ab, kann aber auch keine positive Empfehlung geben. Selbst die Linkspartei kommt nicht besonders gut weg. Kaum anzunehmen, dass sie ihre innere Spaltung bis zur nächsten Wahl überwunden hat und im Gleichschritt zum Wahlsieg marschiert! – Also: »Was tun?« Der Wahl fernbleiben? Dann wird die AfD wohl in die Regierung kommen, da kann man (hinterher) noch so sehr schimpfen! Die DKP wählen, die in früheren jW-Artikeln oft positiv bewertet wurde? Aber die ist meilenweit von der Fünfprozentgrenze entfernt. – Bestenfalls wird am Ende die Außerparlamentarische Opposition (APO) wieder aufleben, die sich bekanntlich auch nie einig war in Ziel und Weg. Nur in der Gegnerschaft zum System.

Ullrich-Kurt Pfannschmidt, per E-Mail

Fünf vor zwölf

Zu jW vom 2.6.: »›Megakriegsübung muss abgesagt werden‹«

Wir stehen in Europa am Rande eines atomaren Konfliktes! Dies ist angesichts der Konfrontation und menschenverachtenden und irrationalen Aktivitäten in der Ukraine wahrlich keine Übertreibung. Angesichts des nur noch zu vernehmenden hysterischen Geschreis von Politikern aller Couleur nach noch mehr Waffen, einer unkalkulierbaren Zuspitzung der militärischen Lage an der »Ostfront«, vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer, und einer weiteren Suche nach noch mehr unsinnigen sowie fast wirkungslosen Sanktionen müsste der lebensbedrohliche Ukraine-Konflikt schnellstens mit diplomatischen Mitteln eine Lösung erfahren. Statt dessen wird das größte Luftkriegsmanöver der NATO im Juni stattfinden und soll vor allem am Himmel Ostdeutschlands (…) stattfinden. (…) Dies ist eine Perversion menschlicher Logik und demaskiert die Friedensnobelpreisträgerin EU als eine unselige Macht, die, anstatt zu löschen, Öl ins Feuer gießt. Die kraftvolle und nachdrückliche Forderung an die Politik muss jetzt lauten: keine kriegsverschärfenden Manöver und dafür umgehend die Aufnahme von Verhandlungen für einen sofortigen Waffenstillstand! Keine Übertreibung, für den Frieden ist es fünf vor zwölf!

Raimon Brete und Matthias Schwander, Chemnitz