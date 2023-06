Neon/Everett Collection/IMAGO »Wenn das amerikanische Empire uns Terroristen nennt, dann müssen wir ja wohl was richtig machen«

Was wäre wohl aus unserer Welt geworden, wenn Sergej Eisenstein doch »Das Kapital« verfilmt hätte? Oder wenigstens »Das kommunistische Manifest«? Wäre die Erde dann jetzt ein friedliebender Planet ohne Klimawandel? Regisseur Daniel Goldhaber hat nun einen vergleichbaren Versuch gewagt. Für seinen zweiten Spielfilm ließ er sich von Andreas Malms Buch »Wie man eine Pipeline in die Luft jagt« inspirieren.

Da Goldhabers Eltern als Softwareingenieure im Auftrag der Klimaforschung tätig waren, ist er mit Gesprächen über die globale Erwärmung aufgewachsen und war seit frühester Kindheit Beobachter des weltweiten Versagens. In seinem Film »How to Blow Up a Pipeline« greift er den von Buchautor Malm postulierten Ansatz auf, sich nicht mehr groß um das Verhalten der Menschen zu kümmern, sondern die Infrastruktur direkt anzugreifen. Doch hat die eindeutige Aufforderung zur Gewalt einen Haken: Wer Bomben baut, um damit die Welt zu retten, taugt strenggenommen nur für Freaks als Vorbild. Goldhaber war sich dessen bewusst und wählte als Antrieb für seine Helden sicherheitshalber das gute alte »Auge um Auge«.

Bei einem Schlag gegen die Ölindustrie der USA erscheint das Motiv der Rache als durchaus realistisch. Und für einen Film, der nicht nur aufrütteln, sondern auch antreiben will, sorgt es gleichzeitig für das perfekte Figurenensemble.

Theo (Sasha Lane) ist Krebspatientin im Endstadium. Als Auslöser für ihre Erkrankung vermutet sie Umweltgifte. Eine erfolgreiche Behandlung wäre möglich gewesen, war für sie aber nicht erschwinglich. Bei ihren Kampfgefährten steht zwar nicht gleich der Sensenmann vor der Tür, doch auch sie sind zornig. Der Staat nennt sie Terroristen. Sie sehen sich als Revolutionäre.

Insgesamt acht junge Menschen versammeln sich in einer abseits der Zivilisation gelegenen Bruchbude, um die Aktion zu starten. Der Kopf oder besser das Gehirn der Gruppe ist Michael (Forrest Goodluck), dessen Vorfahren seit ewigen Zeiten in einem Reservat leben. Michael hat schon zahllose Schlägereien mit Ölarbeitern vom Zaun gebrochen und stellt regelmäßig Videos ins Netz, die zeigen, wie sich mit einfachsten Mitteln die tollsten Bomben bauen lassen.

Xochitl (Ariela Barer) ist eine verschlossene und sehr analytisch denkende Aktivistin aus Kalifornien. Die Aufnahmen von ihrem Zuhause erinnern an die Dörfer in der unmittelbaren Nähe der Leunawerke.

Und dann ist da noch Dwayne (Jake Weary). Er ist der Mann mit den Ortskenntnissen, ein Waffennarr aus Texas, wo die Aktion steigen soll. Das einzige, was zwischen Dwayne und der untersten Stufe auf der sozialen Leiter stand, war ein kleines Stück Land, das sich nun eine Ölgesellschaft gekrallt hat.

Noch vor wenigen Jahren haben sich heterogene Gruppen wie diese auf der Leinwand zusammengefunden, um eine Bank auszurauben oder die britischen Kronjuwelen zu stehlen (oder bedienten sich gleich bei Dostojewski wie Kelly Reichardts motivisch verwandter, zehn Jahre alter Ökoterroristenfilm »Night Moves«). Interne Spannungen waren dabei programmiert. Und nach dem großen Coup begann für gewöhnlich die Klopperei um die Beute. Aus naheliegenden Gründen musste Goldhaber auf diese Mittel verzichten. Dennoch wurde der Film in den USA von der Kritik als herausragender Thriller gelobt. Zu Recht, denn Daniel Goldhabers große Stärke besteht darin, bei allem, egal, was es ist, mit außergewöhnlichem Gespür das darin schlummernde Potential zu erkennen. Diese Fähigkeit zeigte sich schon bei »Cam« (2018), seinem Erstling, einem Film über eine Onlinestripperin, die miterleben muss, wie ihre Identität erst geklaut und dann im Netz verdoppelt wird. Erstklassiger Psychohorror.

Bei »How to Blow Up a Pipeline« hatte Goldhaber die schon beinahe ­genial zu nennende Idee, den Mangel als wichtigstes kreatives Moment auszubeuten. Für die Produktion stand nicht viel Geld zur Verfügung. Es gab bei den Dreharbeiten in der winterlich kalten Einöde ständig Probleme mit der Technik, den Fahrzeugen und so weiter, so dass die Aufnahmen selbst bald zu der Art politischer Aktion wurden, die dargestellt werden sollte. Die Verbissenheit der Schauspieler hat sich auf die Bilder und auch den »Geist« des Films übertragen. Man spürt, dass er in den Menschen, die ihn erschaffen haben, etwas verändert hat.

In einem Interview am Rande des Filmfests Hamburg im letzten Herbst wurde Daniel Goldhaber gefragt, ob er jetzt auch selbst dazu in der Lage wäre, eine Bombe zu bauen. Nach auffällig langem Überlegen hieß seine Antwort: »Nein, jedenfalls nicht, ohne mich dabei in die Luft zu sprengen.« Das kaufe ich ihm nicht ab.