Sie schämen sich für nichts mehr

Stefan M Prager/imago Ein Fall für die Spitzenkryptologen: Roger Waters auf der Bühne (München, 21.5.2023)

Die Luftlöcher, die wir gehabt haben, am Anfang, haben sie nach und nach zugemauert. Schließlich hatten wir keine Luft mehr bekommen, sagte ich. Die Mauern, die sie um uns aufgerichtet hatten, waren immer dicker ­geworden, bald hörten wir nichts mehr, weil nichts mehr durch diese dicken Mauern ­hereingedrungen ist zu uns aus der ­Außenwelt.

Thomas Bernhard: »Wiedersehen«

All in all you are all just bricks in the wall.

Roger Waters, »This Is Not A Drill«-Tour

Ich brauchte ein bisschen Abstand, um diese Zeilen schreiben zu können. Das Konzert war zu groß, um mal geschwind was hinzusemmeln, es war überwältigend, und ich sage das, obwohl ich das Wort »überwältigend« ganz und gar nicht mag. Dessenungeachtet, Gerd Schumann hat in dieser Zeitung am 19. Mai bereits ausgesprochen Eindrückliches und Richtiges zu Roger ­Waters’ Auftritt in Berlin notiert, daran darf man sich halten.

Außerdem musste ich vergangene Woche nach Madrid, weil das dortige Goethe-Institut gemeint hatte, ich solle was vortragen. Ich bin gut zwei Jahrzehnte lang engagiert gereist (Schwarzafrika, USA, Russland, Europa sowieso – und so fort), seit einiger Zeit ist mir das zu nervenzehrend. Doch ich empfehle das Reisen, das Reisen über die Grenzen von Baerscholzhumbeckland hinweg. In Madrid war dieser entsetzliche deutsche Politikmief, dieser widerwärtige Haltungsmuff und Belehrungsdunst, das alles war drei Minuten nach der Ankunft passé, fortgefegt erst vom heiteren, warmen Wind, anschließend von einem göttlichen einstündigen Wolkenbruch, und später palaverten die Mehlschwalben über der Plaza Mayor, und die schöne Frau und ich soffen siebzigprozentigen spanischen Schnaps, es wäre ziemlich viel so einfach.

Einen Tag nach Roger Waters’ monumentalem (das Wort gefällt mir ebensowenig, ist aber recht am Platz), musikalisch, soundtechnisch und agitpropbezüglich vollkommen stimmigem Performance-Gig am vorvergangenen Sonntag in der rappelvollen Frankfurter Festhalle hörte ich im Deutschlandfunk einen Kommentar zu ebenjenem »Ereignis« (Nietzsche). Pfingstwunder? Denkste. Mal was anderes, als Regierungsstammel­prosa wiederzukäuen? Ach was. »Wie lässt er«, der britische Weltnazi, »sich entschlüsseln?« Der Spitzenkryptologe wusste es: »verklausulierter Antisemitismus«; »infam«; »demagogisch«; agiere »wie die Verschwörungsmythologen« – die in herrlicher Medialkonvergenz die nämlichen -theoretiker abgelöst haben – »in Corona-Zeiten«; »Rechtspopulismus«; et cetera. Belege? Keine. Egal. Abschießen. Oder wenigstens ausschließen und fürderhin, wenn alles gut wird, abschieben.

Zu Beginn des zweiten Teils der Show verzichtete Waters auf die Utensilien des schwarzen Ledermantels, der rot-weiß-schwarzen Armbinde mit den gekreuzten Hämmern und das Maschinengewehr, mit dem er Schwule, Juden und anderes Gesocks abknallt. Er hatte es begründet, unter Tränen, das dürfte gleichwohl ebenfalls eine schmutzige Maskerade gewesen sein.

Dass er in dieser Montur und in dieser Szene einen faschistischen Führer und Killer darstellt, will niemand mehr zur Kenntnis nehmen. Deshalb gehört nun endlich nicht nur Alan Parkers Film »The Wall« (1982), aus dem die Figur stammt, total verboten, sondern auch jede andere Form des Rollenspiels, mithin der ganze neonazistische Dreck von Chaplin, Lubitsch, Mel Brooks und anderen.

Vor der Festhalle, in der 1938 Tausende Frankfurter Juden zusammengetrieben worden waren, bevor die guten Deutschen sie deportierten und ermordeten, war eine Bühne aufgebaut, auf der der neuste Oberbürgermeisteresel, Mike Josef von der, natürlich, SPD, unter dem Banner des Vereins »Frankfurt vereint gegen Antisemitismus« Roger Waters attestierte, eine »Stimme des Judenhasses« und für einen »Zivilisationsbruch« verantwortlich zu sein. Sie schämen sich für nichts mehr, sie suhlen sich in ihrem Gratisdenunziationsgedumme, und sie klatschen sich, zwei-, dreihundert Mann stark, dabei ihre bombenfest geteilte Gestapo-Gesinnung gut, wahr und schön – bis Gott sei Dank auch noch eine Abgesandte der Gruppierung »Freunde der Ukraine« das Wort ergreift und den neuen Hitler diesseits des Urals zur Bombardierung freigibt, und auf einer Kuppel der Festhalle weht die Flagge eines Packregimes.

»Bimberlas Wichtig« nannte die Mutter der schönen Frau derartige Intellektualwürste. Einer von denen ist der gründlich gewaschene und daher sehr saubere Joachim Hentschel. Der schmierte nach Roger Waters’ Konzert in Hamburg am 9. Mai in den alpenländischen Beobachter hinein (ich begnüge mich erneut mit Knappzitaten): »seine antisemitischen Verstrickungen und ­Putin-Apologien«; »Ultrastarrkopf Roger Waters«; »ein gewaltiges, vielschichtiges, zutiefst enervierendes Politikum«; »Spaltpilz von Pink Floyd« (Volksgemeinschaft! Volksgemeinschaft!); »jemanden wieder loszuwerden, den man erst mal leichtsinnig eingeladen hatte«; »Politikmatsch«. Und so weiter.

»Etwas so Perfides und Verlumptes« habe er seit vielen Jahren nicht gelesen, teilte mir Freund Sokolowsky per Mail mit. Vor der Festhalle reichte mir ein Keineahnungwas (ein Aktivist? Ein Influencer? Ein Konsulatsangesteller?) einen DIN-A-4-Flyer, obere Hälfte blau, untere Hälfte gelb, und auf dem stand: »During the guitar solo of the notorious ›Wish You Were Here‹, let’s raise the paper you’re reading now, which has the colours of the Ukrainian flag, above your heads. Let’s use the occasion to make our position clear …«

Ich trat auf einen Polizisten in einem der zahlreichen Spaliere auf dem Vorplatz zu und sagte: »Darf ich Ihnen eine Frage stellen?« Er: »Ja.« Ich: »Geht Ihnen das nicht auf den Wecker, dass Sie bei diesem Zirkus jetzt auch noch hier sein müssen?« Er: »Ja.«

Niemals zuvor hatte ich so viel Verständnis für einen Vertreter eines Staates, den ich, ähem, nicht gerade befürworte.