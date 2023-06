Fast eine Wiederholung

Christian Mang/REUTERS Schon vor 30 Jahren erfüllte die SPD Forderungen von Rechtsaußenparteien und schuf das Asylrecht faktisch ab (Berlin, 8.10.2022)

Olaf Scholz beendet seine Reden zur Aufrüstungs- und Kriegspolitik gerne mit dem ukrainischen Faschistengruß »Slawa Ukraini«. So sieht eine »Zeitenwende« innerhalb der SPD und generell im »Überbau« des deutschen Imperialismus aus. Angriffskriege von deutschem Boden waren nie Anlass für Ermittlungen des Generalbundesanwalts, die sogenannte Zivilgesellschaft hat sich dafür kaum interessiert, auch nicht für den neusten deutschen Kriegskurs oder die Rechtswidrigkeit von Wirtschaftssanktionen. Man will vor allem Teil der nationalen Erhebung sein, die ihr Entlastungsventil mit Panzern und Artillerie Richtung Russland sucht.

Im Krisen- und Kriegskapitalismus des ersten Viertels dieses Jahrhunderts besteht besonderer Bedarf an Themen, die von den Desastern der Gesellschaftsordnung ablenken. Die AfD ist dafür hochwillkommen. Die Partei mit 30.000 Mitgliedern, von denen mindestens zehn Prozent in Sicherheitsapparat, Militär und Justiz dieses Landes arbeiten, hat faktisch nur einen Programmpunkt: Biodeutsche zuerst, Migranten raus. Praktizierter Neonazimus hat aber in der BRD noch nie für ein Verbot gereicht – das Potsdamer Abkommen gilt hier nicht. Also greifen die »Altparteien« den Rechten unter die Arme. Vor genau 30 Jahren verhalf die SPD dazu, das Asylrecht faktisch abzuschaffen und erfüllte einen Programmpunkt von NPD, DVU und Republikanern. Die drei sind weg, ihre Wählerbasis ist größer geworden, an der Arbeitsteilung ändert sich nichts. Die AfD bleibt wie ihre Vorgängerparteien Reserve und Speerspitze der aggressivsten Teile des deutschen Groß- und Kleinbürgertums. Die einen sponsern mit Millionen Euro, die anderen erklären die Welt zur Scheibe und kennen kein Klima und keine Viren mehr, nur noch deutsche Aluhüte. Zur Dialektik von Konterrevolutionen gehören auf den Straßen herumgeisternder Irrationalismus und menschenfeindliche Raserei. Beides ist Bestandteil der natürlichen kapitalistischen Weltordnung. Die AfD auch – alle 14 Landesparlamente mit AfD-Abgeordneten gewöhnen sich an die. Gegen deutsche Kriege hat die AfD im Bundestag ohnehin nichts. Und gegen die Abschaffung des Naziparagraphen 219 a, Verbot der »Werbung für Abtreibung«, stimmten im Juni 2022 Union und AfD gemeinsam.

Die AfD liegt in Umfragen mit der SPD gleichauf? Der Kriegskanzler erzählt dazu was von »Schlechte-Laune-Parteien«, der Oppositionsführer macht »gegenderte Nachrichtensendungen« verantwortlich. Die am Mittwoch vorgelegte, schwer erarbeitete Erkenntnis, dass die AfD wegen ihrer Gefährlichkeit »verboten werden könnte«, gehört in eine Reihe mit solchen »Witzen«. Solange die regierenden Parteien plus CDU/CSU das Kriegsgeschäft passabel betreiben, müssen sie die AfD nicht fürchten. Die Linke hat dem Verein mit hohem Faschistenanteil faktisch das Thema Frieden überlassen. Fast eine Wiederholung.