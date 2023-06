Misslungene Werbetour

Edmar Barros/AP/dpa Der im Januar ausgerufene Gesundheitsnotstand für die Yanomami in Brasilien interessiert Berlin nicht (Boa Vista, 26.1.2023)

Bislang stoßen sie vor allem auf Desinteresse: Seit dem Wochenende sind Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf einer sechstägigen Lateinamerikareise. Selbst staatstragende bundesdeutsche Medien finden nichts, was sie hierzulande als Erfolg darstellen könnten. Und in lateinamerikanischer Zeitungen oder Nachrichtenportalen wird nur fündig, wer die Namen »Baerbock« und »Heil« in die Suchmaske eingibt. Im globalen Süden gibt es wichtigere Themen als die »doppelte Charmeoffensive« (tagesschau.de) deutscher Politiker, die Fachkräfte anwerben und »Brasilien den deutschen Ukraine-Blick« (FAZ) erklären wollen.

Der »komplizierte Freund« habe »anderes zu tun«, stellte sogar die FAZ am Montag in einer Überschrift fest. »Präsident Lula und ihr brasilianischer Amtskollege haben keine Zeit für Baerbock«, so die Zeitung über das eindeutige Signal der dortigen Regierung. Nicht einmal Außenminister Mauro Vieira zeigte Interesse an Baerbock. Vieira hatte sich statt dessen lieber am vergangenen Freitag – am Rande eines Gipfeltreffens der Außenminister der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) in Kapstadt – mit dem russischen Chef­diplomaten Sergej Lawrow getroffen. Im April war Lawrow bei einem Besuch in Brasília unter anderem auch von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva empfangen worden, der sich ausgiebig Zeit nahm, seinem Amtskollegen den brasilianischen Vorschlag zur Vermittlung eines Dialogs zwischen Russland und der Ukraine zu erläutern, der auf ein Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges abzielt. Die russische Delegation habe sich nach dem Gespräch zufrieden über »Brasiliens Bemühungen, eine Lösung für die Situation in der Ukraine zu finden«, geäußert, so das Nachrichtenportal Brasil de Fato unter Verweis auf die russische Agentur Sputnik.

Über Baerbocks Besuch berichtete Brasil de Fato am Dienstag unter der Überschrift »Deutsche Diplomatiechefin fordert Brasilien auf, seine Haltung zum Krieg in der Ukraine zu ändern« eher beiläufig. Anders als die Europäische Union und die USA haben Brasilien und Lateinamerika keine Sanktionen gegen Russland verhängt, erinnerte das Portal. Während Lula da Silva und sein Außenminister Vieira die Beziehungen ihres Landes zu China und Russland gerade ausbauen, gab die Grünen-Politikerin den Gastgebern dazu ungebetene Ratschläge. Autoritäre Regime wollten die Welt in Einflusssphären aufteilen und Länder unterwerfen, statt die selbstbestimmte Entwicklung aller Staaten zu respektieren, sagte die Ministerin laut dpa, ohne Beijing direkt zu erwähnen. Während China seit Jahrzehnten Brasiliens wichtigster Handelspartner ist, kam die Politikerin aus Berlin mit leeren Händen. »Baerbock bietet Brasilien Partnerschaft der Demokratien an«, so deutsche Medien über eine Rede, die sie an der privaten Hochschule Fundação Getúlio Vargas (FGV) halten durfte. Mit Vertretern der Regierung hatte sie nur wenig Kontakt. »In Brasília traf Baerbock mit Umweltministerin Marina Silva zusammen. In einer gemeinsamen Erklärung betonten beide ihren Wunsch, in der Klimapolitik Seite an Seite voranzukommen«, so Brasil de Fato über ein nichtssagendes Treffen. »In Brasilien stellt Baerbock grüne Ideologie über deutsche Interessen«, kritisierte die konservative Welt am Mittwoch die Auftritte Baerbocks bei ihrem ersten Besuch in Lateinamerika.

Ein weiteres Ziel der Reise, die auch nach Kolumbien und Panama führt, besteht darin, Fachkräfte des Gesundheitswesens für eine Tätigkeit in Deutschland zu gewinnen. Während in Brasilien Ärzte, Krankenpflegekräfte, medizinische Einrichtungen, Diagnosetechnik und Medikamente fehlen, erklärte Baerbock: »Brasilianische Pflegekräfte und kolumbianische Elektriker werden in Deutschland bereits mit offenen Armen empfangen. Wir wollen diese Partnerschaft ausbauen.« Die Ankündigung, in einer Mangelsituation weitere qualifizierte Arbeitskräfte aus der Region abzuwerben, kommt in den besuchten Ländern nicht gut an. Spitzenpolitiker in Brasilien zeigten den anmaßenden Besuchern aus dem Norden wohl auch deshalb die kalte Schulter.