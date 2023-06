Rheinmetall: Weitere »Marder« für Ukraine

Unterlüß. Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet weitere Panzer für den Transport in die Ukraine vor. Man habe einen Auftrag vom Bundesverteidigungsministerium über 20 Schützenpanzer »Marder« bekommen, teilte das Unternehmen am Dienstag abend mit. Die Fahrzeuge sollen bis Ende Juli an die ­Ukraine geliefert werden. 40 »Marder« wurden bereits geliefert, 20 davon von Rheinmetall und 20 aus Beständen der Bundeswehr. Außerdem bietet Rheinmetall 60 weitere Marder an, die noch umgerüstet werden müssen. (dpa/jW)