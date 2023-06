Zuarbeit für AfD-Verbot

Wolfgang Maria Weber/imago Kommt in Umfragen auf Rekordwerte von bis zu 19 Prozent: AfD-Kundgebung vor dem Brandenburger Tor (Berlin, 5.3.2022)

Warum ist vorher noch keiner darauf gekommen? Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) sieht die Voraussetzungen für ein Verbot der AfD als erfüllt an. Die Partei habe »in ihrer Gefährlichkeit« für die – nicht mit dem Grundgesetz zu verwechselnden – »freiheitlich-demokratische Grundordnung« mittlerweile einen Grad erreicht, dass sie gemäß Artikel 21 Grundgesetz durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden könne. Das geht aus einer am Mittwoch in Berlin vorgestellten Analyse des Instituts hervor. Das vom Bundestag finanzierte DIMR ist gesetzlich beauftragt, die Menschenrechtssituation in der BRD zu beobachten.

Verfasst wurde die Analyse mit dem Titel »Warum die AfD verboten werden könnte. Empfehlungen an Staat und Politik« vom Juristen Hendrik Cremer. Dieser hatte zuletzt dafür plädiert, den Begriff »Rasse« aus dem Grundgesetz zu streichen. Cremer konstatiert nun quasi amtlich, dass die AfD »zur Durchsetzung ihrer rassistischen und rechtsextremen Ziele« aktiv und planvoll vorgehe. Sie arbeite daran, »die Grenzen des Sagbaren und damit den Diskurs so zu verschieben, dass eine Gewöhnung an ihre rassistischen national-völkischen Positionen – auch im öffentlichen und politischen Raum – erfolgt«.

Es sei nicht allein der Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke, der sich verfassungsfeindlich äußere, heißt es weiter. »Sämtliche Personen der obersten Führungsspitze der AfD« würden dies tun. Cremer nennt Bundessprecher Tino Chrupalla und die Bundesvorsitzende Alice Weidel. Diese habe davon gesprochen, die Bundesregierung wolle sich ihr Volk »selbst aussuchen und zusammenstellen«. Damit bediene sie die völkisch-rassistische Behauptung eines von einer herrschenden Elite ausgeheckten Plans zum »Bevölkerungsaustausch«. In ihrem Programm begreife die AfD »Kultur« als ein »unveränderliches identitätsstiftendes Wesensmerkmal von Menschen«. Diese Vorstellung sei rassistisch, stellt das DIMR fest. Die Partei werde in ihrer »Radikalisierung immer hemmungsloser«. Höcke habe seine innerparteiliche Dominanz ausgebaut.

Cremer betonte am Mittwoch, das Institut spreche sich nicht für einen Antrag auf ein Parteiverbot aus. Es gehe dem DIMR vielmehr darum, eine »Leerstelle« in der gesellschaftlichen und juristischen Debatte zu füllen. Angesichts der hervorgehobenen Erkenntnisse über die AfD stellt sich jedoch die Frage, wo Cremer diese »Leerstelle« verortet haben will. Jedenfalls bringt er den Ausschluss der AfD von der staatlichen Parteienfinanzierung ins Spiel. Ein entsprechendes Verfahren gegen die Neonazipartei NPD, die sich jüngst in »Die Heimat« umbenannt hatte, läuft noch. AfD-Mitgliedern müssten die Waffenscheine entzogen werden, rät Cremer. Anhänger der Partei sollten ihm zufolge aus dem Staatsdienst entlassen werden. Das DIMR mahnt, dass »die anderen Parteien auf der Ebene des Bundes, der Länder und der Kommunen sich unmissverständlich von der AfD abgrenzen« müssten.

Auf die zunächst kaum überraschenden Feststellungen des staatsnahen Instituts reagierte die rechte Partei noch am Mittwoch und warf der Analyse des DIMR vor, »eindeutig parteipolitisch motiviert« zu sein. Man habe keinen Zweifel daran, dass ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern werde. Ein Grund für diese Zuversicht könnten aktuelle Rekordumfragewerte der AfD sein. Der jüngste ARD-»Deutschland-Trend« sah die Zustimmung für die Partei auf 18 Prozent klettern. Eine INSA-Erhebung für Bild am Sonntag ergab einen Wert von 19 Prozent. Auch in einer Umfrage, deren Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht worden waren, kommt die AfD auf 19 Prozent.

Im Kanzleramt scheint man derzeit keinen Bedarf für ein AfD-Verbot zu sehen. »Gutes Regieren« werde der Höcke-Partei Zustimmung kosten, hatte ein Regierungssprecher am Montag erklärt.