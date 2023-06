Türkische Lira weiter entwertet

Ankara. Die türkische Währung Lira ist am Mittwoch erneut stark im Wert gefallen. Am Devisenmarkt fiel sie zu Euro und US-Dollar um jeweils gut fünf Prozent und markierte damit abermals einen Negativrekord. Ein US-Dollar kostete am Morgen bis zu 23,27 Lira, ein Euro bis zu 24,79 Lira. Die Kurse hatten vor der Stichwahl um das Präsidentenamt Ende Mai, die Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gewonnen hatte, noch um die 20 Lira je Dollar und 21,50 Lira je Euro gelegen. Die Inflation lag trotz eines Rückgangs zuletzt noch bei knapp 40 Prozent. In der Spitze waren es im vergangenen Jahr bis zu 85 Prozent. (dpa/jW)