Netzagentur will höhere Gewinne für Betreiber

Berlin. Die Bundesnetzagentur will Strom- und Gasnetzbetreibern einem Bericht zufolge höhere Gewinne ermöglichen. Wie das Handelsblatt am Mittwoch berichtete, sollen die Eigenkapitalrenditen der Betreiber bei Neuinvestitionen um 40 Prozent erhöht werden. Behördenchef Klaus Müller sagte dem Wirtschaftsblatt, der Eigenkapitalzins – der definiert, welche Rendite Betreiber mit ihrem Kapital erwirtschaften dürfen – solle 2024 für Neuinvestitionen von 5,07 Prozent auf 7,09 Prozent steigen. Die Preise dürften also steigen: Je höher der Eigenkapitalzins, desto höher auch die Netzentgelte, die Stromlieferanten auf Verbraucher abwälzen. Müller plane zudem, Eigenkapitalzinsen jedes Jahr neu festzulegen und nicht wie bislang alle fünf Jahre. Man wolle die Zinsentwicklung beobachten und »entsprechend agieren können«, zitierte das Handelsblatt. (AFP/jW)