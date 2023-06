»Wir haben uns zu lange mit den Krümeln abgegeben«

privat Mittlerweile Berlinerin: Nine Yamamoto-Masson

Sowohl in der EU als auch in der BRD wird anhaltend über die sogenannte Flüchtlingspolitik diskutiert. Wie verarbeiteten Sie diese Debatte um Abschottung und Grenzkontrollen in Ihrem letzten Projekt?

Das letzte Projekt heißt »Labyrinthe und Leitern. Gegen die Bewaffnung der Zeit«. Inspiriert von Kafkas Parabel »Vor dem Gesetz«, geht es um institutionelle Ausschlussmechanismen und Grenzregime, die auch nach innen verlagert sind. Grenzkontrollen finden ja auch in Behörden statt, auf der Straße in Form von Racial Profiling, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Die Figur des Suchenden stößt auf Tore, die offen erscheinen und auf einmal doch zu sind oder von Torwächtern blockiert werden. Wichtig bei der Stückentwicklung war mir ein kollektives und prozesshaftes Zusammenarbeiten aller Beteiligten.

Wie war das Ensemble zusammengestellt?

Die meisten sind Kunstschaffende, die Ausschlüsse durch die weiße Mehrheitsgesellschaft erfahren. Menschen, die nach Gleichberechtigung vor dem Gesetz streben. Neben der Rolle des Suchenden gibt es das Medium, mitentwickelt und gespielt von der Tänzerin Daphne Brunet. Eine transzendente Figur, die für die innere Kraft und Resilienz des Suchenden steht, trotz aller Hürden den Mut nicht zu verlieren.

Inwiefern ist Ihre künstlerische Arbeit politisch?

Ich bin zwischen Kulturen und Nationen aufgewachsen. Meine Mutter ist Französin, mein Vater Japaner, und ein Teil meiner Familie väterlicherseits kommt aus Papua-Neuguinea. Frankreich und Japan sind geprägt von Imperialismus, Kolonialismus und Überlegenheitsgefühlen, also verschiedenen Formen der Konstituierung von »Wir« und »die anderen«. Als ich ein Kind war, sind wir nach Deutschland gezogen. Ich bin aufs Gymnasium gekommen, ohne Deutsch zu können. Ich habe an vielen Stellen starke Ausschlüsse erlebt. Dieses Gefühl, nirgends wirklich dazuzugehören, hat starken Einfluss auf meine Arbeit.

Verliert diese nicht an Glaubwürdigkeit, wenn Sie Geld vom Senat für ein systemkritisches Projekt annehmen?

Ich habe lange darüber nachgedacht. Als Künstlerin und mittlerweile Berlinerin mache ich Kunst, die sich mit Diskriminierungs- und Ausschlussformen befasst. Ich sollte mich nicht von etwas ausschließen, wofür viele Leute gekämpft haben, weil wir sonst in eine Art Selbstausbeutung rutschen und dann nur die Privilegiertesten professionell aktiv sein könnten. Ich möchte Konditionen schaffen, wo die Perspektiven der Teilnehmenden wertgeschätzt werden. Dazu gehören korrekte Bezahlung und Arbeitsmittel. Sich mit den Krümeln abgeben und noch dankbar dafür sein, das haben wir viel zu lange getan.

Was wünschen Sie sich von der Berliner Kunstwelt?

Veränderung auf verschiedenen Ebenen. Angefangen bei mehr Flexibilität mit Eintrittspreisen und Zugänglichkeit, ohne in erster Linie das klassische Bildungsbürgertum zu bedienen. Was als die »richtige« Kunst gilt, ist immer noch das gleiche wie früher. Mit Fokus auf die Mittel- und Oberklasse, privilegiert und eurozentrisch. Es gibt sehr gute Projekte, aber die Strukturen dahinter bleiben beinahe unverändert: Wer sitzt in den Jurys, den Leitungen der Kunstinstitutionen, wer kuratiert, wer verfasst die Kritiken, was wird besprochen, in der Presse, den Kunstakademien oder Festivals und was bleibt draußen? Es gibt unter Kunstschaffenden oft Hemmungen, über gewisse Themen zu sprechen, weil sie für das Establishment unangenehm sind.

Woher rühren diese Hemmungen?

Wirst du zu unbequem, kann es passieren, dass du deinen Job verlierst oder ausgeladen wirst. Es ist besonders schade, wenn es in Institutionen passiert, die sich Diversität auf die Fahne schreiben. Du musst also immer aufpassen, die Gefühle privilegierter Menschen nicht zu verletzen, sie mit gewissen historischen Themen nicht zu überfordern. Ich möchte frei und ehrlich reden können, statt mit Hilfe von Metaphern wie ein Trojanisches Pferd zu agieren.