Unbekannte des Tages: Königreich Schweden

So wertvoll wie ein kleines Steak: fermentierter Hering, auch bekannt als Surströmming

Vor sicheren 20 Jahren sang Farin Urlaub: »Ach Schweden … du verdammtes Wohlfühlland / An jeder Ecke steht ein Elefant«. Da hatte das Königreich schon 480 davon auf dem Buckel, offizieller Historiographie zufolge. Am 6. Juni begeht es seinen Nationalfeiertag: Gustav Wasa wurde an diesem Tag im Jahr 1523 zum König gewählt, das Land aus der Kalmarer Union mit Dänemark und Norwegen gelöst und Nationalstaat.

Tatsächlich ist Schweden aber viel älter. Schon Hekataios fand dort Federn, die er mit Schnee verwechselte. Nachlesen kann man das nicht, das Buch ging vor 700 Jahren in Flammen auf, zusammen mit dem zweiten Teil der Aristotelischen »Poetik« und einem Lehrwerk in Nahuatl über Aztekische Reitkunst. Ein Mönch namens Benno von Uppsala konnte das Zündeln nicht lassen.

Fake News? Schon, doch was Farin darf, darf ich auch. Und was soll man denn schreiben über ein Land ohne Eigenschaften? Das zum letzten Mal im Dreißigjährigen Krieg von sich reden machte? Das seinen technischen Zenit mit dem Untergang der Wasa überschritten hat? Dessen größter Hit das Maintheme des Sexfilms »Schweden – Hölle oder Paradies?« war? In dem der brechreizende Surströmming als Speise gilt? An dem Tschingis Aitmatow den eigentlichen Sozialismus entdeckte? Das Mekka schlecht geschriebener Kriminalprosa mit derart phlegmatischen Ermittlern, dass nicht sie die Fälle lösen, sondern die sie?

Was es heißt, in Schweden zu leben, wusste Lou Reed zu berichten. Anders als New York mache das Land ihm Angst, teilt er in der Rauchercollage »Blue in the Face« mit. Im schwedischen Fernsehen werden Ohrenoperationen übertragen, die Leute machen an der Ampel den Motor aus, in Medizinschränken stehen Notnummern für Suizidhilfe. Kurzum, das Gegenteil von Rock ’n’ Roll.

Schließen wir versöhnlich: Come on, Schweden, das kannst du besser.