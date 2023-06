Unerklärte Offensive

Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance Zielvorgabe Moskau: Kommandant des für die Ukraine kämpfenden »Russischen Freiwilligenkorps« (Sumy, 24.5.2023)

Die Ukraine weist die russische Darstellung zurück, sie habe eine Gegenoffensive im Donbass eingeleitet. Derartige Berichte sollten nur von den russischen Verlusten nahe der Stadt Bachmut ablenken, erklärt Vizeverteidigungsministerin Ganna Maljar am Montag nachmittag. Bilder abgeschossener ukrainischer Panzer seien »vorproduzierte russische Fälschungen«, hatte es zuvor geheißen. Westliche Militärspezialisten sprachen von »gewaltsamer Aufklärung«, die wirkliche Offensive komme erst noch.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte wiederum mit, ukrainische Angriffe im Süden der Region Donezk unter hohen Verlusten für die gegnerische Seite zurückgeschlagen zu haben. Durch den Einsatz von Artillerie und anderen Einheiten werde die gegnerische Offensive abgewehrt, hieß es. Seit dem frühen Sonntag morgen wurden nach Berichten russischer Korrespondenten südwestlich von Donezk russische Stellungen angegriffen. Auf einer Frontbreite von etwa 60 Kilometern zwischen Guljajpole im Bezirk Saporischschja und Wugledar im Bezirk Donezk habe es bis zu fünf verschiedene Vorstöße mit Panzerunterstützung gegeben. Ihre Schilderungen zeichnen ein Bild lokaler ukrainischer Erfolge mit Einbrüchen von bis zu drei Kilometern in die russischen Stellungen und der teilweisen Eroberung des Dorfes Nowodonezkoje. Nach unbestätigten Berichten soll die ukrainische Seite auch »Leopard«-Panzer eingesetzt haben. Vom Ort der Vorstöße sind es nur etwa 60 Kilometer Luftlinie bis nach Mariupol am Asowschen Meer.

Währenddessen halten die Kämpfe im russisch-ukrainischen Grenzgebiet südlich der Stadt Belgorod offenbar an. Eine Truppe angeblicher russischer Freiwilliger behauptete, dort das Dorf Nowaja Tawolschanka unter ihre Kontrolle gebracht und zwei russische Soldaten gefangengenommen zu haben. Der britische Militärgeheimdienst spekulierte, dass die Kiewer Führung teste, ob über diesen Frontabschnitt ein Umfassungsmanöver in den Rücken der in den Gebieten Charkiw und Lugansk stehenden russischen Truppen erfolgversprechend sei. Dagegen spricht, dass für eine solche Offensive andere Kräfte erforderlich wären als ein paar Dutzend Mann Infanterie. Anders wäre es, wenn der Test einen politischen Inhalt hätte: als ukrainischer Versuch, den Krieg auf russisches Territorium zu tragen. Dies würde über das bisherige »Mandat« des Westens für die »Selbstverteidigung« der Ukraine hinausgehen. Aber Berichte in US-Medien aus den letzten Tagen lassen erkennen, dass US-Präsident Joseph Biden zu größeren Risiken bereit sein könnte, weil er nicht mehr glaubt, dass Russland Vergeltungsdrohungen wahr macht.

Moskau erklärte sich unterdessen bereit, einen indonesischen Waffenstillstandsvorschlag zu »prüfen«, so Vizeaußenminister Michail Galusin. Der sieht vor, eine 30 Kilometer breite entmilitarisierte Zone entlang der jetzigen Frontlinie zu schaffen und sie mit internationalen Friedenstruppen zu besetzen. Zuvor hatte Konstantin Satulin, Abgeordneter der Staatsduma, am Wochenende erklärt, bisher habe Russland keines seiner Kriegsziele vom Februar 2022 erreicht. Die Forderung nach einer Neutralität der Ukraine sei inzwischen illusorisch: Neutral werde die Ukraine nie sein, solange sie als Staat existiere – und Russland fehlten angesichts der westlichen Unterstützung für Kiew die Kräfte, um eine Neutralität zu erzwingen. Als Reaktion auf diese Äußerung wurde Satulin aus der Fraktion der Regierungspartei Einiges Russland ausgeschlossen.