Ja, mach nur einen Plan

Robert Poorten/imago Deutschland brummt: Wärmepumpen im Vorgarten eines Reihenhauses in Düsseldorf

Es soll brummen in Deutschland. In möglichst jedem Vorgarten soll das unverwechselbare Geräusch einer Wärmepumpe ertönen. So will es das Heizungsgesetz, das die Regierungsvertreter von Grünen und SPD noch vor der Sommerpause in den Bundestag einbringen wollen. Die Ampelkollegen von der FDP begründen ihren Widerstand dagegen u. a. mit ungeklärten Voraussetzungen. Einige ihrer Bedenken sind stichhaltig. So würde in einem Land voller Wärmepumpen an kalten Wintertagen wohl mancherorts das Stromnetz zusammenbrechen. Es fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept.

Deutlich wird das bei Betrachtung einer anderen Gesetzesinitiative, nämlich der zur »Wärmeplanung«. Mit ihr sollen Länder und Kommunen zur Konzeption einer klimaneutralen Heizinfrastruktur verpflichtet werden, der Ausbau von Fernwärmenetzen soll dabei eine zentrale Rolle spielen. An dem Entwurf arbeiten Wirtschafts- und Bauministerium schon eine Weile. Anders als beim Heizungsgesetz scheint die Zeit nicht zu drängen, vor dem Herbst soll sich der Bundestag jedenfalls nicht damit befassen. Und das ist die falsche Reihenfolge: Denn wer heute eine Wärmepumpe einbauen lässt, könnte schon morgen dazu verdonnert werden, sein Haus ans ausgebaute Fernwärmenetz anzuschließen.

Dass es sich bei der »Wärmeplanung« um etwas absolut Grundlegendes handelt, macht der Gesetzentwurf hinlänglich klar. Es gehe um »die notwendige Planungssicherheit für Investitionen in die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien (…) und die dafür notwendigen Infrastrukturen auf lokaler und regionaler Ebene«, ist da zu lesen. Bislang würden private Haushalte zu »lediglich ca. 18 Prozent« mit erneuerbaren Energien beheizt. Bis zum Jahr 2030 müsse dieser Anteil auf mindestens 50 Prozent gebracht werden, damit die Umstellung auf Klimaneutralität bis 2045 gelingen könne. Den Städten und Gemeinden käme dabei »eine entscheidende Rolle« zu.

Mit dem Gesetz soll den Ländern die »Durchführung einer Wärmeplanung« nun »verpflichtend auferlegt« werden, und zwar bis Ende 2026 für alle Gebiete, in denen mehr als 100.000 Einwohner gemeldet sind und bis Ende 2028 für alle Gebiete mit mehr als 10.000 Einwohnern. Die Länder könnten und würden die Pflicht »in vielen Fällen« an die Kommunen übertragen, heißt es in dem Entwurf. Wie diese angesichts fehlender Kapazitäten und methodischer Kenntnisse dazu in die Lage versetzt werden sollen, bleibt dunkel. Aber wer hinterherhinkt, wird ex negativo benannt, was für einen Gesetzentwurf sehr ungewöhnlich ist. Neben den Stadtstaaten, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es der gesamte Osten.

Diesen Bummelletzten soll nun also eine minutiöse Planung aufgegeben werden. Zur »Bestandsanalyse« gehört im Entwurf etwa die Analyse von Verbräuchen der letzten drei Jahre (»gebäudescharf«). Auch für »konkret geplante« oder nur genehmigte Wärmenetze sollen z. B. »Auslastung bei Spitzenlast«, »Vor- und Rücklauftemperaturen« und Zahl der Anschlüsse (»straßenscharf«) erhoben werden. Dem soll eine »Potentialanalyse« folgen, die »Beschreibung eines Zielszenarios« und die »Entwicklung von Meilensteinen« auf dem Weg dorthin. Für Kommunen, die das in der Frist nicht hinbekommen, sind Geldbußen von bis zu 100.000 Euro vorgesehen.

Als Bundesbauministerin Clara Geywitz (SPD) in der vergangenen Woche erklärte, »grundsätzlich« bestehe bei diesem Gesetz Einigkeit, sprach die FDP umgehend von einer »Falschmeldung«. Es gebe keinen Kabinettsbeschluss, man stehe bei dieser Sache »noch ganz am Anfang«. Tiraden der CSU, die mit Blick auf die Erhebung der Daten von einem »Heizpranger« und »staatlicher Heizspionage« sprach, konnte Geywitz am Freitag mit Verweis auf den Bundesdatenschutzbeauftragten ausräumen, der keine Bedenken habe. Gewichtiger sind Warnungen vor einer »zeitlichen wie personellen Überforderung« der Kommunen. Die Erstellung solch »umfangreicher Kataster« sei »extrem aufwändig« und teuer, ließ Bernd Düsterdiek vom Städte- und Gemeindebund wissen. Allein mit den Kosten seien viele Kommunen heillos überfordert.

Erwartungsgemäß schießt auch die Immobilienlobby quer. »Für die Besitzer von Einfamilienhäusern und Kleinvermieter« sei die geplante Datenabfrage »kaum handhabbar«, meinte Carolin Hegenbarth, Bundesgeschäftsführerin des Immobilienverbands Deutschland. Auch sie wies darauf hin, dass die Bundesregierung mit dem Heizungsgesetz den zweiten Schritt vor dem ersten mache: »Immobilieneigentümer brauchen die Wärmeplanung als Orientierung, bevor sie entscheiden, welche Technik zur Wärmeversorgung sie wählen.«

Tatsächlich ist in einigen Kommunen schon vorgeschrieben, Fernwärme zu nutzen, wo sie angeboten wird. Geywitz versichert zwar, niemand, der sich jetzt eine Wärmepumpe einbaue, werde gezwungen, sie in fünf Jahren wieder auszubauen, wenn die Straße an die Fernwärme angeschlossen werde. Aber vielleicht ja in zehn Jahren.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat mit dem Hinweis auf »Investitionssicherheit« bereits »25 Jahre Bestandsschutz« für neu eingebaute Wärmepumpen gefordert – damit könnte sich in manchen Regionen der Ausbau von Fernwärmenetzen erst ab 2048 lohnen. Die von Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae gewünschte »Wärmewende aus einem Guss« ist von der Bundesregierung nicht zu erwarten.