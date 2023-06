»Wir wissen, wie Arbeitskämpfe zu führen sind«

Betriebsrat BiM Laut und organisiert: Protestkundgebung am Donnerstag vor dem Sitz des Bildungsministeriums in Wien

Nach wie vor sind die Freizeitpädagogen in Österreich im Arbeitskampf. Was war der Auslöser dafür?

Der Arbeitskampf ist unser Widerstand gegen die geplante Schulrechtsnovelle der Bundesregierung. Wir als Betriebsrat haben diese Novelle öffentlich gemacht, um Druck aufzubauen. Demnach soll die Freizeitpädagogik vollständig eliminiert werden. Das würde massive Gehaltseinbußen von 19 Prozent bedeuten. Man würde erst nach 18 Jahren wieder auf das Niveau kommen, auf dem wir jetzt sind. Die Ausbildung soll halbiert und der Unterricht weiter hierarchisiert werden. Das sind nur einige der vielen geplanten Änderungen.

Der Betriebsrat bei Bildung im Mittelpunkt, kurz BiM, dem Sie angehören, ist federführend an den Protesten beteiligt. Um was für ein Unternehmen handelt es sich?

Bildung im Mittelpunkt ist eine gemeinnützige GmbH im vollständigen Eigentum der Stadt Wien. BiM ist verantwortlich für die freizeitpädagogische Betreuung an 140 Schulen.

Können Sie kurz erläutern, was sich hinter dem Begriff Freizeitpädagogen verbirgt?

Die Professionalisierung unter diesem Begriff gibt es seit zehn Jahren. Wir haben Kollegen, die das seit fast 30 Jahren machen. Früher wurde das »Nachmittagsbetreuer« genannt. Mittlerweile ist es ein zweisemestriger Lehrgang an der Pädagogischen Hochschule. Die Freizeitpädagogik bietet Freiheit, denn: Freizeit ist Freiheit. Beim Umgang mit den Kindern außerhalb des Unterrichts geht es viel um Spielerisches, um Basteln, um kreative, musische Aufgaben.

Welche Forderungen stellen Sie an die Bundesregierung?

Es geht uns um den Erhalt unserer Arbeitsplätze, wobei die Arbeitsbedingungen auch jetzt schon nicht rosig sind. Im April 2020 waren wir eine Berufsgruppe, die als systemrelevant anerkannt wurde, und es wurde von den Fenstern hinaus applaudiert. Doch viele Kollegen sind am Limit und wir schauen seit Jahren durch die Finger. Das neueste Vorhaben der Regierung verschärft die Situation weiter. Es muss endlich offizielle Verhandlungen geben, weder die Gewerkschaft noch die Betroffenen, deren Arbeitsverhältnisse sich massiv verschlechtern werden, waren bisher eingebunden. Das ist für uns ein Skandal.

Die Demonstration am Donnerstag in Wien kann als ein großer Erfolg gewertet werden. Wie geht es für Sie weiter?

Wir haben innerhalb von nur wenigen Tagen eine Betriebsversammlung organisiert. Da kamen über 1.000 Kollegen. Und wir haben beschlossen, dass es ab 12. Juni eine Aktionswoche geben wird. Am 15. Juni wird an allen Schulen ganztägig die Arbeit niedergelegt, aber auch davor wird es an einzelnen Standorten unserer 140 Schulen Streiks geben – an vielen mit einem zweiten Streiktag. Es wird Kundgebungen in den Bezirken geben, und wir haben eine Unterschriftenliste gestartet.

Sie sind als Kommunist Mitglied im BiM-Betriebsrat. Ihre Kollegin Selma Schacht ist ebenfalls Kommunistin. Das ist recht untypisch für Österreich …

Wir haben eine Einheitsliste im Betrieb. Das Fraktionswesen in der österreichischen Gewerkschaft ist ein Fraktionsunwesen. Dadurch wird sehr viel blockiert. Wir treten als Gewerkschaftsgruppe »Komintern« klar dagegen auf, denn Gewerkschafter müssen die Interessen der Belegschaft vertreten. Wir arbeiten stark mit Organising-Konzepten daran, wie wir als dislozierter Betrieb mit 140 Standorten die Arbeit abdecken können. Und wir informieren viel.

Welchen Beitrag leisten kommunistische Betriebsratsmitglieder für die Kollegen?

Wir wissen aus Erfahrung, wie man einen Arbeitskampf führt. Was wir heute sehen, ist das Ergebnis jahrelanger Aufbauarbeit. Vieles in der Gewerkschaftsbewegung ist ein bloßes Zurücklehnen. Da geht es um Sozialpartnerschaft nach dem Motto: »Wir machen das schon für euch.« Das ist weder zukunftsträchtig noch sinnvoll. Wir treten für einen klaren Bruch mit der Sozialpartnerschaft ein. Menschen sollen selbstermächtigt für ihre Interessen streiten. Das bedeutet für uns: Wir überlegen, wie wir gute Sommerfeste, aber auch durchschlagskräftige Streiks organisieren können. Wir sind schließlich kein Kümmerer-Betriebsrat. Wir sagen klar zu den Kollegen: Auch du musst etwas machen. Wir können nicht alles für dich erledigen.