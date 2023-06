Liebeserklärung an Havanna

Der Kalender »Viva La Habana 2024« ist im DIN A4-Format (6,90 €) und DIN A3-Format (12,90 €) erhältlich. Kuba-Soligruppen erhalten den Kalender bei einer Bestellmenge von 10 Exemplaren im DIN A4-Format für insgesamt 40 € (statt 69 €), im DIN A3-Format für 80 € (statt 129 €). Bestellungen telefonisch unter 0 30/53 63 55 37, per E-Mail an info@jungewelt-shop.de, online im jW-Shop unter jungewelt-shop.de oder vor Ort im jW-Laden während der Öffnungszeiten (Mi–Fr 13-18 Uhr) in der Torstr. 6, 10119 Berlin

Bestellungen von Aktionsmaterial der Unblock Cuba-Kampagne bitte an aktionsbuero@jungewelt.de oder telefonisch unter 0 30/53 63 55 10. Weitere Informationen unter unblock-cuba.org